Registro obligatorio de patinetes en la DGT: todos los pasos para conseguir el certificado y la pegatina en Mallorca

Desde el pasado viernes es obligatorio que los patinetes eléctricos estén inscritos en el Registro de Vehículos de Movilidad Personal habilitado por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La inscripción del vehículo, además de ser obligatoria, es necesaria para obtener el certificado que expide la DGT, documento imprescindible para que el titular del patinete pueda contratar el seguro obligatorio y obtener la pegatina de matrícula que deberá lucir el vehículo en su parte posterior.

Tramitación

El trámite de registro puede realizarse de forma presencial o telemática. En el primer caso, actualmente no hay citas disponibles. Para realizarlo por vía telemática, el propietario debe disponer de credenciales digitales, como Cl@ve PIN o certificado electrónico.

Una vez se accede al formulario, el usuario debe seguir los pasos indicados en la web, como confirmar sus datos personales (dirección, teléfono, etc), introducir el número de certificado del vehículo, el número de serie y el tipo de uso que se hace del patinete. Los datos requeridos figuran en una placa de identificación que incorporan los patinetes adquiridos desde 2024, de la cual también se debe aportar una fotografía.

En la siguiente pantalla, el usuario debe abonar la tasa correspondiente, fijada en 8,67 euros, o introducir el código de pago en caso de haberla abonado previamente.

La nueva normativa exige la inscripción de los patinetes eléctricos en un registro de la DGT / -

Certificación de inscripción

Al completar el trámite, el titular obtiene una certificación de inscripción en el registro de la DGT, documento necesario para contratar el seguro obligatorio y solicitar la pegatina de matrícula que podrá adquirir en un establecimiento autorizado.

Sin embargo, en la actualidad este procedimiento no permite obtener el certificado debido a un fallo en la web de Tráfico, lo que impide a los usuarios disponer del documento que les autoriza a circular legalmente en patinete, con el consiguiente riesgo de ser sancionados por un agente de la autoridad.