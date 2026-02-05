El PP de Mallorca también defiende la prohibición del uso del burka en la isla: "Niega la identidad de muchas mujeres"

El Partido Popular defenderá en el próximo pleno del Consell de Mallorca la moción para prohibir el uso del burka en los espacios público de la isla que ya se aprobó en el Parlament durante la sesión de este martes. Los populares quieren llevar la iniciativa a todos los ayuntamientos de la isla para vetar un elemento que cnsoderan que "niega la identidad de muchas mujeres".

Núria Riera, portavoz insular del PP, ha anunciado esta mañana la adhesión de los populares de Mallorca a la Proposición No de Ley elevada al pleno del martes por el PP de Marga Prohens, que terminó saliendo adelante gracias a los votos de Vox. Riera ha asegurado que esta iniciativa, que también incluye un pronunciamiento en contra de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, busca una "igualdad real y efectiva", no un "feminismo de pancarta" como el que, según ha criticado, promulgan desde la izquierda.

"No podemos continuar tolerando prácticas que son una forma de sometimiento contra la mujer", ha denunciado la popular, defendiendo al mismo tiempo que "no habrá igualdad real si aceptamos que parte d elas mujeres puedan vivir bajo un velo integral. "Es un tema de derechos humanos", ha añadido.

También ha criticado el "silencio" del Gobierno sobre el tema. "¿Qué hace el Gobierno de Pedro Sánchez ante esta realidad? ¿Dónde está la respuesta del PSOE? ¿Dónde está Francina Armengol, que ahora guarda un silencio absoluto? ¿Y qué dice Catalina Cladera, que se presentaba como una gran defensora de las mujeres?", ha dicho.

"Las mujeres merecen vivir en libertad, con dignidad y con igualdad de oportunidades, y esta batalla también debe darse desde las instituciones, nosotros no nos callaremos", ha concluido.

Apoyo a las galerías de arte

Riera también ha anunciado una proposición que defenderá el PP de Mallorca en apoyo del colectivo responsable de las galerías ed arte de la isla, a día de hoy movilizado contra la carga impositiva que actualmente aplica el Estado. "Cumplen una función esencial. Esta carga dificulta su supervivencia", ha lamentado.

La popular ha criticado la "falta de sensibilidad" del Gobierno central con el colectivo y ha reiterado el compromiso del partido con los galeristas: "Estamos comprometidos con la cultura".