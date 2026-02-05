Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 en Baleares baja un punto y se sitúa en el 15,2%

El 4,8% de la población balear manifestó haber llegado a fin de mes con "mucha dificultad" y el 29,5% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos

EP

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa Arope) se situó en el 15,2% en 2025 en Baleares, un punto menos que el 16,2% del año anterior, según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto estatal fue del 25,7%.

Por su parte, el riesgo de pobreza en las Islas durante el pasado año se situó en el 11,6%, la carencia material y social severa en el 3,6% y la baja intensidad en el empleo en el 4,6%.

En la comparativa con el resto de comunidades autónomas, Baleares fue la segunda con la tasa Arope más baja y con el menor porcentaje de población en riesgo de pobreza, solo por detrás de País Vasco (14,7% y 9,3%, respectivamente).

Igualmente, atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) y Baleares (4,8%) fueron las que presentaron los menores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2025.

Entre otros datos, la encuesta señala que el 24,1% de la población del archipiélago no podía permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; el 29,5% no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos; y el 14,7% tenía retrasos de pagos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazas.

De los datos también se desprende que el ingreso medio por persona alcanzó en las Islas los 16.753 euros en 2025, con un crecimiento anual del 5,1%. Igualmente, la renta neta media por hogar aumentó un 5,3% el año pasado, hasta 44.457 euros.

