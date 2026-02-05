La plantilla de SFM amenaza con movilizaciones si no hay propuestas concretas el 12 de febrero

La plantilla de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) mantiene sobre la mesa la convocatoria de paros parciales si la dirección de la empresa no presenta propuestas concretas en la reunión prevista para el próximo 12 de febrero, una cita que ambas partes consideran decisiva y que llega en un clima de creciente tensión tras días de negociaciones sin avances tangibles.

Los representantes de los trabajadores han dado a la empresa un plazo de una semana para que plasme por escrito compromisos claros sobre seguridad, mantenimiento y condiciones laborales. De no producirse avances, los paros -anunciados hace semanas pero aplazados por el diálogo- podrían reactivarse. "El contenido y las respuestas que traslade la gerencia en la reunión del 12 de febrero serán determinantes", advierte el Comité de Empresa en un comunicado emitido esta mañana. Ese día, subrayan, marcará "un punto de inflexión" a partir del cual se valorará la convocatoria de movilizaciones.

Un ultimátum tras una negociación sin acuerdos

La decisión de fijar un plazo llega después de varias reuniones en las que, según el comité, el método de negociación punto por punto no ha dado resultados. "Nos hemos dado cuenta de que la operativa de debatir puntos no produce acuerdos que se materialicen en ningún documento", ha explicado el presidente del comité, Ricardo Mas, a la salida del encuentro mantenido este jueves con responsables de SFM. Por ello, han optado por exigir a la empresa una propuesta global y escrita: "Queremos algo tangible que resuelva la forma en la que estamos trabajando".

Mas reconoce que han dado "una oportunidad al diálogo", pero advierte de que "estamos agotando ya las oportunidades" y que, si el día 12 no hay avances firmables, la asamblea de trabajadores podría activar movilizaciones. "Si no traemos algo tangible que resuelva los problemas, estamos habilitados para convocar movilizaciones", ha señalado.

La empresa confía en el acuerdo

Desde la dirección, sin embargo, se insiste en que las conversaciones avanzan. El gerente de SFM, José Ramón Orta, ha asegurado tener "siempre el convencimiento de que las reuniones van bien" y ha confirmado que la empresa presentará un documento técnico con respuesta a las reivindicaciones sindicales. "Vamos a analizar todas las medidas propuestas por el comité, dar una respuesta y un plazo de ejecución, y presentarlo en la próxima reunión del 12 de febrero", ha dicho.

Orta sostiene que, a partir de ese documento, ambas partes seguirán trabajando para intentar cerrar un acuerdo. "Veremos si alcanzamos o no un acuerdo, pero yo creo que llegaremos", ha añadido. La empresa también prevé presentar antes del 19 de febrero su propuesta sobre el reglamento de la futura Comisión de Seguridad en la Circulación.

La seguridad, eje del conflicto

El principal foco de fricción es la seguridad ferroviaria, especialmente tras los incidentes registrados en enero en la península que desencadenaron el conflicto entre maquinistas y la empresa. Los trabajadores reclaman protocolos claros y mejoras en el mantenimiento preventivo de la infraestructura. En su comunicado, el Comité denuncia "la falta de acuerdos concretos y la ausencia de protocolos efectivos en materia de seguridad y mantenimiento", una situación que, reiteran, "supone un riesgo que no puede seguir normalizándose".

Entre sus principales exigencias figura la creación efectiva de la Comisión de Seguridad en la Circulación, un órgano destinado a coordinar las áreas de seguridad de la empresa. El comité considera imprescindible que no quede "en una mera declaración de intenciones" y que empiece a funcionar realmente en marzo.

La dirección coincide en la necesidad de este organismo. Orta recuerda que SFM lleva tiempo impulsando su creación y asegura que, si hay acuerdo, la primera comisión podría convocarse el primer día hábil de marzo con los ingenieros incorporados recientemente, aunque matiza que no será todavía la definitiva.

Mientras continúan las negociaciones, los trabajadores han elevado la presión institucional. Esta semana remitieron una carta al conseller de Movilidad reiterando sus reivindicaciones y difundieron un informe con imágenes de incidentes ocurridos en la red ferroviaria mallorquina, como problemas de mantenimiento o pequeños descarrilamientos, para evidenciar la necesidad de cambios.