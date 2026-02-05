Los pescadores agasajan al comisario europeo con un almuerzo de pescado de Baleares

El comisario europeo del área de pesca, Costas Kadis, ha mantenido esta mañana un encuentro con los pescadores de Cala Rajada, para conocer de cerca de qué modo funciona el sistema de reservas marinas de Baleares. Se le ha explicado los beneficios que aportan estas reservas, tanto para la conservación de las especies, como para la sostenibilidad de la actividad pesquera.

Los profesionales de la pesca querían que el comisario, que es el máximo responsable de la política europea que debe cumplir el sector, se marchara de la isla con un buen recuerdo. Y por ello se le ha organizado en su honor un almuerzo en el muelle pesquero de Palma. El político ha degustado una comida realizada exclusivamente con pescado local, junto a productos del sector primario de las islas. Kadis se ha mostrado entusiasmado con la calidad y el buen gusto del almuerzo.

El comisario ha mantenido varias reuniones de trabajo / .

El comisario también ha mostrado su interés en acudir mañana, a las cinco horas, a la lonja del pescado de Palma. Quiere ver de cerca las capturas que entregan los pescadores profesionales a primera hora de la mañana y el método de comercialización. Después acudirá, acompañado por el conseller Simonet, al mercado de Pere Garau para almorzar, precisamente, de productos locales.

Al margen del almuerzo, la mañana ha sido muy intensa para el comisario europeo. Ha mantenido una reunión de trabajo con el conseller Simonet, que ha estado acompañado por el director general de pesca, Antoni Grau y la secretaria general de pesca, Isabel Artime. La reunión no tenía más objetivo que el de abordar los principales retos que afronta el futuro de la pesca de Baleares. El sector está muy molesto con la nueva normativa comunitaria, que obliga a los pescadores a comunicar, cuatro horas antes de dirigirse a puerto, el número de peces capturados durante la jornada, cuando a esa hora aún se continúa faenando, ya que se tarda mucho menos tiempo para regresar a la costa.

El almuerzo con el comisario se ha celebrado en el muelle de pescadores de Palma / .

Los responsables políticos quieren aprovechar la vista de Kadis para que conozca de primera mano la singularidad que representa la actividad de la pesca en las islas Baleares, que se basa en la cogestión, en la que también intervienen los profesionales del sector.

Simonet ha agradecido la oportunidad que representa la visita del comisario a Baleares en un momento tan importante y le ha agradecido su actitud al escuchar y analizar las exigencias del sector de las islas. El conseller ha insistido en que “las políticas pesqueras europeas deben ser sensibles a las realidades de los territorios y en especial a las regiones insulares”, como es Baleares. Y le ha recordado al comisario la fragmentación territorial, la escasa dimensión de la flota pesquera y el sobrecoste que afrontan los profesionales, que sin duda condicionanla viabilidad del sector. Por ello, Simonet ha intentado convencer a Kadis de que la normativa y la financiación europea debe incorporar criterios que se adapten a la realidad de las islas, por lo que insistió en que no se puede obligar a los profesionales a que comuniquen las capturas antes de entrar en puerto. De hecho, los propios pescadores, inmediatamente después de amarrar el barco, lo primero que hacen es trasladar las capturas a la lonja de pescado y allí se pesan y se clasifican por especies.

El conseller ha querido demostrar al comisario la buena sintonía que existe entre el Govern y el sector, ya que la política pesquera se basa en la cogestión, que apuesta por la sostenibilidad y la corresponsabilidad.

La secretaria de estado de pesca, Isabel Artime, también ha explicado la importancia económica que representa la industria de la pesca, que se muestra a favor de la sostenibilidad y de la protección. También se ha mostrado a favor de que la Comisión Europea presente una nueva propuesta del reglamento del Mediterráneo, unida a la simplificación de la pesquera común. Con ello, según Artime, se garantizará la viabilidad económica y social del sector. Y recordó, que en Baleares la pesca forma parte de la identidad de las islas.

Los responsables del Govern han aprovechado esta jornada para plantear al Ministerio la necesidad de revisar la aplicación del sistema de declaración de capturas de la pesca creativa, de tal manera que se implante de manera progresiva, siempre adaptada a la realidad del sector. Asimismo, se ha solicitado la elaboración de un plan de pesca específico para la flota de arrastre de Baleares, mediante una orden propia, similar a la que afecta a la flota de Alicante que faena en aguas de Ibiza.