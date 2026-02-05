Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MÉS tacha de "fracaso" la política turística de Mallorca al crecer hasta los 13,5 millones de visitantes

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló.

La portavoz de MÉS per Mallorca en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló. / MÉS PER MALLORCA

EP

Palma

MÉS per Mallorca ha tachado de "fracaso" la política turística del Consell insular al haberse registrado un crecimiento de 167.000 visitantes, hasta los 13,5 millones, a lo largo de 2025.

Estos hechos, han sostenido los ecosoberanistas en un comunicado, "desmienten el supuesto cambio de rumbo anunciado por el PP" dado que, lejos de reducirse la presión turística, esta ha seguido creciendo de la mano del alquiler turístico.

También, han añadido, se contradicen con el discurso que el presidente insular, Llorenç Galmés, pronunció hace unas semanas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, en la que Mallorca había alcanzado la "contención turística".

En este sentido, la portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha defendido que la "supuesta contención turística del PP es solo propaganda".

"Las cifras desmienten el discurso oficial y demuestran que el modelo sigue basado en crecer mientras Mallorca sufre un colapso viario, presión sobre los servicios públicos y expulsión de residentes", ha criticado.

Perelló también ha cargado contra "la falta de concreción" del gobierno insular a la hora de tomar medidas como la limitación de entrada de vehículos en Mallorca, "que continúa sin calendario definido pese a la proximidad de la temporada alta".

"El PP gobierna sin planificación y llega tarde a las decisiones importantes, mientras la saturación empeora año tras año", ha remarcado la ecosoberanista.

MÉS tacha de "fracaso" la política turística de Mallorca al crecer hasta los 13,5 millones de visitantes

