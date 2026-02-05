Mercadona contratará a 500 personas en Baleares para la campaña de verano: sueldo, municipios y cómo apuntarse

Mercadona ya ha puesto en marcha su campaña de contratación de cara al verano en Baleares. La compañía prevé incorporar a unas 500 personas para reforzar sus tiendas y el servicio de reparto durante los meses de mayor afluencia turística, una oportunidad laboral que suele despertar gran interés en las islas.

¿Qué puestos ofrece Mercadona este verano?

Las vacantes están dirigidas principalmente a personal de tienda y reparto, perfiles habituales en la campaña estival. No se exige experiencia previa, ya que la empresa ofrece formación específica remunerada desde el primer día, algo clave para quienes buscan su primer empleo o un trabajo temporal.

¿Cuál es el sueldo y qué tipo de jornada se ofrece?

Uno de los aspectos que más interés genera es el salario. Mercadona ofrece:

Jornada completa

Salario inicial de 1.734 euros brutos al mes

Formación pagada desde el inicio del contrato

Además, la compañía aplica su sistema de jornada 5+2, es decir, cinco días de trabajo y dos de descanso, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas.

¿En qué municipios de Baleares hay vacantes?

Las contrataciones se repartirán entre Mallorca, Menorca y Eivissa, en tiendas situadas en los siguientes municipios:

Mallorca : Palma, Calvià, Andratx, Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Santa Margalida, Manacor, Cala d’Or (Santanyí), Sant Llorenç y Capdepera

: Palma, Calvià, Andratx, Inca, Sa Pobla, Alcúdia, Santa Margalida, Manacor, Cala d’Or (Santanyí), Sant Llorenç y Capdepera Menorca : Maó y Ciutadella

: Maó y Ciutadella Eivissa: Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu

Esto permite optar a un puesto cerca del lugar de residencia, algo especialmente valorado durante la temporada alta.

¿Cómo son los horarios y los descansos?

Mercadona destaca su planificación horaria como uno de los puntos fuertes del empleo: la plantilla conoce sus días libres y vacaciones con un año de antelación, el día 20 de cada mes se entrega el horario del mes siguiente, y los trabajadores cuentan con turnos rotativos y descanso garantizado, incluso en verano.

Este sistema facilita la conciliación y la organización personal, incluso en los meses de mayor carga de trabajo.

¿Cómo presentar la candidatura?

Las ofertas ya están disponibles en el Portal de Empleo de Mercadona. Para optar a una de las plazas, basta con:

Acceder a la web de empleo de la compañía Buscar las ofertas activas en Baleares Inscribirse directamente en la vacante deseada

El proceso de selección se inicia en febrero, por lo que conviene inscribirse cuanto antes, ya que las plazas suelen cubrirse con rapidez.

Un refuerzo clave para la campaña de verano

Con estas contrataciones, Mercadona busca garantizar un buen servicio durante la temporada alta en las islas, reforzando equipos que trabajan de cara al público y al reparto a domicilio. Para muchos residentes en Baleares, se trata de una oportunidad laboral estable durante el verano, con condiciones claras y sin necesidad de experiencia previa.