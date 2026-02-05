El Govern inicia la tramitación del nuevo decreto de educación inclusiva y equidad en Baleares

La Conselleria d’Educació i Universitats ha iniciado la tramitación del nuevo decreto de educación inclusiva y equidad con la celebración de la primera reunión del grupo de expertos encargado de revisar el texto. El encuentro ha tenido lugar este miércoles en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y ha estado presidido por el conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, con la asistencia del rector de la UIB, Jaume Carot.

El nuevo decreto nace con la finalidad de garantizar una educación inclusiva para todo el alumnado y dar respuesta a las necesidades actuales del sistema educativo, así como a las situaciones y demandas de la propia comunidad educativa.

Según ha explicado el conseller Antoni Vera, el decreto actualmente vigente "data de 2011 y no está adaptado a todas las nuevas normativas". En este sentido, ha recordado que en los últimos años se han llevado a cabo diversas modificaciones legislativas y organizativas en materia de atención a la diversidad. "Hemos implementado horas de orientación en primaria e infantil, reforzado la plantilla de ATS, incorporado la figura del psicólogo educativo en bachillerato y desarrollado nuevas medidas de atención a la diversidad. Ahora es el momento de preparar un nuevo decreto que actualice la normativa y los recursos reales de los que disponemos", ha señalado Vera.

Ante esta situación, la Conselleria considera más eficiente iniciar un nuevo proyecto de decreto que garantice la igualdad de oportunidades y una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, adaptada a las necesidades actuales del sistema educativo de las Illes Balears.

Entre los motivos que han llevado a desistir del anterior proyecto de decreto se encuentran los cambios normativos recientes, especialmente los nuevos decretos de currículos de todas las etapas educativas; la evolución de las líneas estratégicas en educación inclusiva; la necesidad de incorporar actuaciones desarrolladas en los últimos cursos escolares; la superación de los plazos razonables de tramitación y la falta de algunos trámites esenciales, como la remisión al Consell Consultiu.

El grupo de expertos está integrado por profesionales de distintas administraciones educativas y del ámbito universitario. Forman parte de la mesa Concepción García del Río, jefa del Servicio de Equidad y Orientación Educativa de la Junta de Castilla y León; Juana Bella Marcelo Contreras, jefa de la Unidad Técnica de Atención a la Diversidad de la Comunidad de Madrid; Raquel Pardo de Santayana, inspectora de educación en Cantabria; Maria Antònia Rossinyol y Miquel Àngel Tirado, inspectores de educación de las Illes Balears, y el doctor Sebastià Verger Gelabert, catedrático del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la UIB.

La tramitación del nuevo proyecto normativo se impulsará a través del Servicio de Inclusión para la Comunidad Educativa, dependiente de la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa. El objetivo es elaborar un decreto plenamente adaptado al contexto educativo y jurídico actual, alineado con las directrices estatales, europeas y de la UNESCO, y que establezca un marco sólido de equidad y atención a la diversidad en los centros educativos de las Illes Balears.