Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico PalmaCarnaval Mallorca 2026Borrasca Leonardo MallorcaMigrantes Baleares'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos'Fira del Ram
instagramlinkedin

El Govern continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

La consellera de Salud achaca la huelga de médicos a la "incapacidad" negociadora del Gobierno

La Conselleria de Salud sigue trabajando en el decreto que permitirá crear el registro de objetores de conciencia al aborto.

La Conselleria de Salud sigue trabajando en el decreto que permitirá crear el registro de objetores de conciencia al aborto. / PARLAMENT / Europa Press

EP

La Conselleria de Salud sigue trabajando en el decreto que permitirá crear el registro de objetores de conciencia al aborto, después de que el Gobierno mandara un requerimiento formal por incumplir la normativa el pasado octubre.

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en una rueda de prensa este jueves, el decreto que regulará el registro estará en fase de exposición pública hasta finales de este mes.

Una vez finalizada la fase de consulta pública, continuarán los trámites para la creación de este registro que, ha remarcado la consellera, será estrictamente confidencial.

Igualmente, ha insistido en que el derecho al abordo en la sanidad pública de las Islas está garantizado. "La atención al aborto es rápida, próxima y cercana", ha agregado.

Huelga de médicos

Por otro lado, la consellera de Salud ha cargado contra el Ministerio de Sanidad por su "incapacidad" para llegar a un acuerdo con los médicos sobre el Estatuto Marco.

Así, ha apuntado que Baleares contará con servicios mínimos para la próxima huelga del colectivo, convocada para la semana del 16 de febrero.

Aunque todavía no se puede determinar cuántas cancelaciones de consultas o cirugías habrá, García ha remarcado que serán los ciudadanos los que "pagarán las consecuencias" de las "decisiones" del Gobierno.

"Que lo tengan bien claro", ha remarcado, agregando que el Ministerio "ha dado la espalda" a los profesionales y que ello tendrá un impacto en las listas de espera.

Además, ha considerado que la situación deja a las comunidades autónomas con "las manos atadas" porque "quién tiene que negociar las bases del Estatuto Marco es el Ministerio.

García ha sido preguntada en la rueda de prensa también por la situación de los paritorios del Hospital de Manacor, que durante algunas semanas derivaron partos a otros hospitales.

Actualmente, ha afirmado, la actividad del servicio en este hospital es de "absoluta normalidad". También ha lamentado la incertidumbre que la situación haya podido causar a las pacientes.

Plus de difícil cobertura

Por otra parte, sobre la reclamación del sindicato Satse para implantar un plus de difícil cobertura para las enfermeras y fisioterapeutas de Mallorca, García ha dicho respetar las peticiones, pero ha subrayado que estos complementos están regulados en un decreto.

Noticias relacionadas

"Cualquier petición pasa por analizar si cumple con los criterios de difícil o muy difícil cobertura", ha señalado, a la vez que ha apuntado que desde la Conselleria podrían estar "abiertos al análisis".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
  2. Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
  3. La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
  4. El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
  5. El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
  6. El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
  7. Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
  8. Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses

La población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 en Baleares baja un punto y se sitúa en el 15,2%

La población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 en Baleares baja un punto y se sitúa en el 15,2%

Un informe de expertos avala el rechazo del Govern a fijar precios máximos de alquiler

Un informe de expertos avala el rechazo del Govern a fijar precios máximos de alquiler

El Govern continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

El Govern continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

Mercadona contratará a 500 personas en Baleares para la campaña de verano: sueldo, municipios y cómo apuntarse

Mercadona contratará a 500 personas en Baleares para la campaña de verano: sueldo, municipios y cómo apuntarse

El Govern descarta limitar el precio del alquiler en Baleares tras encargar un informe que alerta de una caída del 20% de la oferta

El Govern descarta limitar el precio del alquiler en Baleares tras encargar un informe que alerta de una caída del 20% de la oferta

El comisario europeo de pesca dice en Palma que estudiará las reivindicaciones de los profesionales de Baleares

El comisario europeo de pesca dice en Palma que estudiará las reivindicaciones de los profesionales de Baleares

Las compraventa de viviendas subió un 10,7% en 2025, hasta las 705.000 operaciones, máximos desde 2008

Las compraventa de viviendas subió un 10,7% en 2025, hasta las 705.000 operaciones, máximos desde 2008

Registro obligatorio de patinetes en la DGT: todos los pasos para conseguir el certificado y la pegatina en Mallorca

Tracking Pixel Contents