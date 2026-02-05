El Govern continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

La Conselleria de Salud sigue trabajando en el decreto que permitirá crear el registro de objetores de conciencia al aborto, después de que el Gobierno mandara un requerimiento formal por incumplir la normativa el pasado octubre.

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en una rueda de prensa este jueves, el decreto que regulará el registro estará en fase de exposición pública hasta finales de este mes.

Una vez finalizada la fase de consulta pública, continuarán los trámites para la creación de este registro que, ha remarcado la consellera, será estrictamente confidencial.

Igualmente, ha insistido en que el derecho al abordo en la sanidad pública de las Islas está garantizado. "La atención al aborto es rápida, próxima y cercana", ha agregado.

Huelga de médicos

Por otro lado, la consellera de Salud ha cargado contra el Ministerio de Sanidad por su "incapacidad" para llegar a un acuerdo con los médicos sobre el Estatuto Marco.

Así, ha apuntado que Baleares contará con servicios mínimos para la próxima huelga del colectivo, convocada para la semana del 16 de febrero.

Aunque todavía no se puede determinar cuántas cancelaciones de consultas o cirugías habrá, García ha remarcado que serán los ciudadanos los que "pagarán las consecuencias" de las "decisiones" del Gobierno.

"Que lo tengan bien claro", ha remarcado, agregando que el Ministerio "ha dado la espalda" a los profesionales y que ello tendrá un impacto en las listas de espera.

Además, ha considerado que la situación deja a las comunidades autónomas con "las manos atadas" porque "quién tiene que negociar las bases del Estatuto Marco es el Ministerio.

García ha sido preguntada en la rueda de prensa también por la situación de los paritorios del Hospital de Manacor, que durante algunas semanas derivaron partos a otros hospitales.

Actualmente, ha afirmado, la actividad del servicio en este hospital es de "absoluta normalidad". También ha lamentado la incertidumbre que la situación haya podido causar a las pacientes.

Plus de difícil cobertura

Por otra parte, sobre la reclamación del sindicato Satse para implantar un plus de difícil cobertura para las enfermeras y fisioterapeutas de Mallorca, García ha dicho respetar las peticiones, pero ha subrayado que estos complementos están regulados en un decreto.

Noticias relacionadas

"Cualquier petición pasa por analizar si cumple con los criterios de difícil o muy difícil cobertura", ha señalado, a la vez que ha apuntado que desde la Conselleria podrían estar "abiertos al análisis".