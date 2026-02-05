Innovación
Drones que transportan órganos o sangre entre islas
El proyecto europeo Eureka tiene como objetivo integrar de forma segura las operaciones de los vertipuertos en el espacio aéreo existente explorando el potencial de los sistemas de Movilidad Aérea Innovadora
El aeropuerto de Palma acogió ayer una demostración enmarcada en el proyecto europeo Eureka en la que se hizo volar un dron con material sanitario hasta el aeródromo de Son Albertí.
El dron recorrió más de 33 kilómetros en 21 minutos y, a su llegada, fue recibido por personal sanitario del 061 que recreó un escenario real de emergencia médica.
Según señalaron desde Enaire, este proyecto evalúa la viabilidad de los drones para diversos usos, entre ellos el transporte de material biológico y sanitario en las islas.
Esto permitiría, destacó, optimizar la logística médica, reducir tiempos críticos de respuesta y posibilitar el transporte urgente de sangre u órganos entre los hospitales de las Islas.
Igualmente, el objetivo del programa es integrar de forma segura las operaciones de los vertipuertos en el espacio aéreo existente, explorando el potencial de los sistemas de Movilidad Aérea Innovadora y validando que son seguros y sostenibles para responder a las necesidades de transporte urbano del futuro.
En este contexto, Aena como anfitriona del proyecto, junto con Enaire, Ineco, Indra, Crida, Unifly, Pipistrel y Bluenest by Globalvia han diseñado una plataforma que permite gestionar los recursos del vertipuerto dentro del entorno U-space, permitiendo al piloto del dron gestionar su operación con el resto del tráfico aéreo de manera segura.
Colaboración institucional
Para hacer realidad este proyecto, se ha colaborado también con las Consellerias de Salud y de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, así como con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el servicio de emergencias 061.
Según expusieron, la operación requirió una compleja coordinación entre los operadores, gestores de los sistemas digitales del vertipuerto y del entorno U-space, el control del tráfico aéreo que Enaire lleva a cabo de aviación tripulada y el operador del dron, Bluenest by Globalvia.
En esta línea, destacaron que la demostración supone un hito para Europa, demostrando que el transporte con drones en aeropuertos reales es viable y puede aportar servicios de gran valor, como el envío urgente de material sanitario.
