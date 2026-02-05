El Correllengua Agermanat presenta a medianoche su canción oficial con veinte artistas de renombre de distintos territorios de habla catalana

La medianoche de este jueves ya podrá escucharse la canción del Correllengua Agermanat, titulada Amb el cor, con la participación de artistas de todo el territorio de habla catalana. La composición nace con la voluntad de convertirse en el himno de un proyecto que se reivindica como “la iniciativa más grande de los últimos diez años en defensa de la lengua”. Para acompañar su estreno se han celebrado fiestas de escucha de la canción en Barcelona, Palma y Valencia.

Artistas de todo el territorio catalanoparlante

La canción del Correllengua Agermanat reúne a una veintena de artistas que representan la diversidad artística y territorial del panorama musical en catalán. En ella han participado voces y grupos procedentes del País Valencià (Auxili, Abril, La Fúmiga, La Gossa Sorda o La Maria), de Mallorca (Fades, Júlia Colom, Mar Grimalt, O-ERRA, Pitxorines, Xanguito y los Xeremiers de Sóller), de Menorca (Pèl de Gall) y de Ibiza (UC), así como de Cataluña (Adrià Sales, Els Catarres, Companyia Elèctrica Dharma y Doctor Prats), de Cataluña Norte (Maxime Cayuela) y del Alguer (Franca Masu).

La canción se ha creado pensando específicamente en el Correllengua Agermanat y en su recorrido simbólico y físico por el territorio. Musicalmente, combina una parte más emotiva y coral, pensada para conectar con el sentimiento de pertenencia y de amor por la lengua, y una segunda parte más rítmica y enérgica, que invita a avanzar, a correr y a celebrar.

El productor de la pieza, Juanjo Monserrat, ha estado presente en la fiesta de escucha de Palma. El músico ha destacado la importancia tanto de la canción como del Correllengua Agermanat: "Amb el cor busca emocionar, unir, dar fuerza y, sobre todo, animar a todo el mundo a participar en este hecho histórico para el catalán". Pau Emili Muñoz, portavoz de la organización, resalta el número de personas y artistas que la han hecho posible: "Es una de las canciones más participativas y multitudinarias que se han hecho nunca en catalán, y esto es un reflejo de la participación que tendrá el Correllengua Agermanat".

La canción tendrá un papel central como banda sonora del recorrido que comenzará el 19 de abril en Perpiñán y culminará el 5 de mayo en el Alguer. Durante estos días, el Correllengua recorrerá más de 1.500 kilómetros y hará parada en más de 80 municipios, en un formato que conectará los distintos territorios donde se habla catalán.