La Conselleria de Educación abre el proceso para la bolsa de interinos del curso 2026/2027: plazos y requisitos

El calendario educativo de Baleares marca este jueves una fecha clave para miles de profesionales de la enseñanza. La Conselleria de Educación y Universidades ha anunciado la apertura oficial de la convocatoria pública para constituir la bolsa de aspirantes a funcionarios interinos docentes de cara al próximo curso escolar 2026/2027. Este proceso, fundamental para el engranaje del sistema educativo público, permitirá organizar los listados de profesionales que cubrirán las vacantes y sustituciones en los centros de las islas durante el próximo ejercicio académico.

Los docentes interesados en formar parte de este listado o en actualizar sus méritos disponen desde este mismo día 5 de febrero de un margen de tiempo definido para formalizar su situación. Según ha detallado la administración educativa, el periodo para presentar las solicitudes de participación permanecerá abierto hasta el próximo día 24. El trámite, como es habitual, deberá realizarse de forma telemática a través de la sede electrónica habilitada en el Portal del Docente Interino, simplificando así la gestión administrativa para los aspirantes.

La Conselleria ha confirmado que un total de 5.195 personas se integrarán de manera automática en la nueva bolsa con fecha de 4 de febrero de 2026. Esta medida afecta a los aspirantes que ya estaban admitidos en la bolsa del curso actual y que cumplen con ciertos requisitos de permanencia y actividad. Para beneficiarse de esta integración directa, los docentes deben haber prestado servicios como funcionarios interinos durante al menos un día desde el pasado 1 de septiembre de 2025. También entrarán de oficio aquellos profesionales que, aunque no hayan llegado a trabajar este curso, hayan participado al menos una vez en el procedimiento ordinario de sustituciones. Con este movimiento, la Conselleria busca dar continuidad al personal que ya está en activo y reducir la carga burocrática para una parte significativa del colectivo docente.

Consolidación de la zonificación y mejoras laborales

Cabe destacar que, como ha señalado Educación en nota de prensa, la convocatoria para el curso 2026/2027 consolida el paquete de mejoras que se introdujo en la edición anterior. Entre estas medidas, la que más impacto directo tiene en el día a día de los profesores es la zonificación de Mallorca. La isla continúa dividida en cinco áreas diferenciadas, una estructura que permite a los docentes elegir plazas con mayor precisión geográfica. Esta organización busca facilitar la conciliación de la vida personal y familiar, evitando desplazamientos excesivos que históricamente han dificultado la labor de los interinos.

En el resto del archipiélago, el modelo se mantiene sin variaciones respecto a los años anteriores. Tanto en Menorca como en Ibiza y Formentera, cada isla seguirá funcionando bajo la consideración de zona única. Desde la Conselleria de Antoni Vera defienden que este modelo equilibrado responde a las necesidades específicas de cada territorio, asegurando que los centros educativos de todas las islas cuenten con los profesionales necesarios desde el primer día de clase.

Reconocimiento al esfuerzo en las oposiciones

Otro de los pilares de estas bases es el reconocimiento del mérito académico y profesional. La administración ha decidido mantener el criterio de otorgar un peso significativo al hecho de haber superado las pruebas de una oposición, incluso si el aspirante no logró obtener una plaza fija en su momento. De esta forma, se pretende poner en valor el esfuerzo de preparación y el conocimiento demostrado por los candidatos en los procesos selectivos anteriores, permitiéndoles escalar posiciones en la bolsa de interinos.

Asimismo, la Conselleria de Educación ha querido enviar un mensaje de tranquilidad respecto a los requisitos de acceso. La normativa actual garantiza que ningún aspirante quedará excluido del proceso por motivos relacionados con su titulación, siempre y cuando esta sea la adecuada para impartir las especialidades requeridas según el marco legal vigente.