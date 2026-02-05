El comisario europeo de pesca dice en Palma que estudiará las reivindicaciones de los profesionales de Baleares

El comisario europea del área de pesca, Costas Kadis, ha visitado esta mañana por primera vez la isla de Mallorca en un momento muy delicado para el sector de las islas. Los pescadores se han mostrado en contra de la nueva normativa europea, que les obliga a comunicar cuatro horas antes de la llegada a puerto el número de capturas y las diferentes especies que han pescado, cuando a esa hora todavía se continúa faenando. El sector ha amenazado con dejar amarradas las barcas en puerto si se les obliga a cumplir con todos los requisitos administrativos, ya que consideran que estas normas están pensadas para embarcaciones que pasan días en el mar, mientras que los profesionales de las islas apenas trabajaban pocas horas.

Costas Kadis se ha desplazado a la isla coincidiendo con el inicio de la primera conferencia sobre pesca, insularidad y cogestión que esta mañana se ha iniciado en el museo del Baluart. Es un encuentro en el que se debate el futuro de esta actividad, con la presencia de expertos y profesionales de diversos territorios.

El comisario europeo ha sido recibido esta mañana por las autoridades locales y autonómicas, encabezadas por la presidenta Prohens, que ha agradecido su presencia en la isla ya que representa una oportunidad para conocer las características de la pesca de Baleares y los esfuerzos que se hacen para la sostenibilidad de las especies que habitan en nuestras aguas. A estas jornadas también ha asistido la secretaria general de pesca, María Isabel Artime.

En la presentación en las jornadas se ha incidido en la necesidad de que en Europa se reconozca la incidencia de la insularidad en la actividad de la pesca. El Govern, desde la conselleria que dirige Joan Massanet, se ha insistido en la necesidad de desarrollar una política de cogestión, es decir, que los profesionales también intervengan en las grandes decisiones que afectan al sector de la pesca, como por ejemplo las restricciones o las condiciones de venta.

Prohens recibió al comisario Kadis a su llegada a es Baluard / J.F.M.

Los responsables políticos de Baleares pretenden aprovechar la visita del comisario para convencerle de que las normas europeas, que están pensadas para los grandes buques que faenan a largas distancias de la costa, es de muy difícil aplicación en las islas. El Govern ha mostrado el apoyo absoluto hacia el sector pesquero de Baleares, sobre todo teniendo en cuenta que los profesionales son los más interesados, a la vez que más cumplen, las normas que logran la sostenibilidad de las especies que habitan en las aguas del archipiélago. Marga Prohens ha transmitido al comisario que, precisamente, la insularidad condiciona de una manera directa la actividad de pesca, al afectarle en los costes que deben asumir los profesionales, en los servicios o, incluso, en la dependencia de suministros para garantizar el consumo de los ciudadanos. La presidenta le ha pedido a Costas Kadis “que escuche al sector”, a la vez que ha defendido el modelo de cogestión pesquera que se está realizando, que “supone escuchar y contar con los pescadores, reconocer su conocimiento y hacerlos partícipes de las decisiones que afectan a su día a día”. Prohens se ha comprometido con los pescadores a continuar trasladando sus reclamaciones tanto a las autoridades españolas, como europeas.

Por su parte, Costas Kadis ha incidido que Mallorca es el ejemplo de los grandes retos que se enfrentan, a nivel de pesca, las comunidades insulares de Europa que cuentan con zonas de costas. Ha considerado que la conferencia que se inicia hoy es una oportunidad para compartir ideas y experiencias, y se ha comprometido a escuchar y a analizar todas las reivindicaciones que le plantea el sector pesquero.

Como comisario ha incidido en que la Unión Europea intensificará el apoyo a las áreas insulares, sobre todo para analizar su potencial y abordar los retos del futuro de esta actividad económica esencia. Kadis, que es uno de los pocos políticos con capacidad de abordar un cambio en las normas europeas del sector pesquero, ha señalado que hace tiempo que conoce las reivindicaciones de ese sector balear y se ha comprometido a estudiar sus opiniones. Estas normas a las que se oponen los profesionales del archipiélago fueron aprobadas por su antecesor.

El comisario ha señalado que existen muchas sinergias para afrontar los retos de este sector profesional, como por ejemplo el desarrollo de la denominada economía azul y la mejora de la conectividad entre la costa y la península. El político chipriota ha incidido en que el principal objetivo es conocer las experiencias pesqueras que se desarrollan en Baleares, para trasladarlas a la política que pretende fomentar el sector a través de las normas que deben cumplir todos los profesionales. “Este viaje a Baleares me permite dialogar con las autoridades nacionales, autonómicas y locales, así como con los diferentes agentes del sctor pesquero”. Ha incidido que también es una oportunidad de escuchar las propuestas que plantean los pescadores, para buscar una solución que beneficie a los profesionales que faenan en zonas próximas a la costa. El comisario se ha mostrado especialmente interesado en conocer de cerca las reservas y las políticas de conservación de las especies que habitan en las aguas de las islas.