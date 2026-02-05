Baleares, la cuarta comunidad con más bajas laborales

Baleares despunta entre las comunidades autónomas con más bajas laborales. Ocupa el cuarto puesto entre las que presentan la incidencia más elevada por incapacidad temporal: del 40 por cada 1.000 afiliados con una media de 34 días de duración, incluyendo enfermedades por contingencias comunes y de origen profesional. Así se desprende de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Adelantan al archipiélago Navarra (56,4 por cada 1.000 afiliados), Cataluña (51,9) y País Vasco (45,9).

La Airef ha detectado una "deficiencia estructural" en la gestión de la incapacidad temporal, en un contexto en el que se ha registrado un aumento cercano al 60 % en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024 y un incremento del 15% en la duración media, lo que ha provocado que se triplique el gasto en los últimos diez años, desde 2014.

El organismo independiente que dirige Cristina Herrero publicó este miércoles un estudio sobre la incapacidad temporal que forma parte de los tres estudios encargados a la institución en el marco del Spending Review (revisión del gasto) 2022-2026.

La incapacidad temporal -que presta protección económica transitoria a trabajadores que han sufrido enfermedad o un accidente- supone una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español y representa el segundo mayor componente de gasto de la Seguridad Social, con un desembolso de 16.500 millones de euros en 2024, solo superado por las pensiones.

La evaluación de la AIReF identifica una deficiencia estructural en la gestión de la incapacidad temporal, derivada de la separación entre la autoridad que concede la prestación (médicos de atención primaria) y la responsabilidad financiera de la misma (el Instituto Nacional de la Seguridad Social), una cuestión que se agrava por la descentralización del sistema sanitario español.

Este diagnóstico estructural se produce, además, en un contexto de deterioro de los principales indicadores de la incapacidad temporal, con un aumento cercano al 60 % en la incidencia de las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024 y un incremento de la duración media del 15 %, especialmente en las patologías de mayor gasto, como enfermedades de salud mental y muscoloesqueléticas, y en un entorno de mayores listas de espera del sistema sanitario.

En rueda de prensa, la presidenta de la Airef explicaba que se ha producido un aumento de los episodios de contingencias comunes, que pasan de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, frente a la estabilidad de las contingencias profesionales (700.000 episodios al año).

Falta de supervisión y listas de espera

Con todo, la evaluación de la Airef pone de relieve el papel relevante de la falta de supervisión y seguimiento de los procesos, la evolución normativa más garantista, el ciclo económico expansivo, el aumento de la demanda sanitaria y las listas de espera en el aumento de la incapacidad temporal.

Por ello, el organismo independiente ha propuesto desarrollar un sistema de información integrado, reforzar las capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Social para mejorar la supervisión, mejorar la colaboración con los médicos de atención primaria, promover una mayor implicación de las grandes empresas en la gestión responsable de la prestación y la mejora de la salud laboral y abordar la evaluación de las listas de espera.