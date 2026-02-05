El alemán más afortunado: por 25 euros gana una villa de dos millones en Mallorca

A veces la suerte existe. Un hombre de 60 años, natural de Berlín, ha ganado una villa valorada en dos millones de euros en Mallorca tras participar con un boleto de 25 euros en la lotería social alemana “Traumhausverlosung” (sorteo de “casa de ensueño”). Además del inmueble, el premio incluye 150.000 euros en efectivo.

Una parte de la recaudación se destina a proyectos solidarios. Su principal entidad benéfica asociada es la DKMS (fundación centrada en la donación de médula ósea), explicó una portavoz de esta organización.

Un boleto de 25 euros y años probando suerte

El ganador llevaba participando en estos sorteos desde sus inicios. Para el sorteo concreto de Mallorca, celebrado el jueves 29 de enero, pagó 25 euros por el boleto. El importe mínimo para participar es de 10 euros, según la propia organización.

¿Cómo es la villa de dos millones en Mallorca?

La vivienda ganadora es, de acuerdo con la empresa, un inmueble de nueva construcción situado en el interior de Mallorca. Cuenta con tres dormitorios, tres baños, piscina, jardín mediterráneo y 230 metros cuadrados de superficie construida. La superficie habitable es de 230 metros cuadrados.

El precedente de Omaze: otra finca sorteada y polémica en Selva

No es la primera vez que una lotería extranjera pone el foco en Mallorca con viviendas de alto valor. El caso más sonado fue el de Omaze, una empresa estadounidense que a finales de 2023 sorteó una finca en el municipio de Selva valorada en 3,5 millones de euros, aunque limitada a participantes con residencia en el Reino Unido.

En aquella ocasión, el premio también incluía una importante cantidad de dinero y parte de los ingresos se destinaban a fines benéficos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Selva mostró su malestar y pidió una investigación al considerar que, pese al componente social, se trataba de una iniciativa de una empresa con ánimo de lucro. La Policía Nacional abrió diligencias.