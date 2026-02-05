Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Colapso Son EspasesFraude Fiscal PalmaLímites Precio AlquilerDimisión Directora CulturaGrúa Antoni Maura
instagramlinkedin

Abascal aplaude que el Parlament apoye la prohibición del burka pero carga contra el PP: "Ahora resulta que era su idea"

Abascal ha dicho ser partidario de "prohibir" en espacios públicos todas las vestimentas que representan la "opresión" a la mujer

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto electoral

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto electoral / Javier Cebollada / EFE

EP

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido que el Parlament aprobara una iniciativa para reclamar al Gobierno la prohibición del burka y del niqab en los espacios públicos. No obstante, ha cargado contra el PP, el grupo parlamentario que defendió la proposición no de ley (PNL), por apropiarse de una reivindicación que su partido ya llevó a la Cámara autonómica hace unos meses y fue tumbada por los propios 'populares'.

"Ahora resulta que prohibir el burka también era idea del PP cuando han gobernado muchos años en toda España y no habían tomado ninguna de estas decisiones", les ha afeado este miércoles en La Muela (Zaragoza).

Abascal ha dicho ser partidario de "prohibir" en espacios públicos todas las vestimentas que representan la "opresión" a la mujer y ha defendido que Vox tiene las "mismas" políticas de agua, fiscales, migratorias, de seguridad pública y de defensa de la mujer en toda España.

El PP, ha contrapuesto, "puede hacer una cosa en un sitio y la contraria en otro". Su impresión es que los 'populares' "actúan como una estafa política" y les ha apremiado a que "empiecen a ser coherentes en toda España".

Noticias relacionadas

"Ojalá se sumen a todas las proposiciones que está haciendo Vox, que son de sentido común, aunque digan que eran ideas originalmente de ellos. Estamos dispuestos incluso a aplaudirles", ha ironizado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
  2. Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
  3. La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
  4. El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
  5. El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
  6. El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
  7. Alumnos del IES Joan Alcover a Vera: 'Queríamos comunicarte que haremos huelga el día 11 de febrero como protesta por el estado del instituto
  8. Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses

La población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 en Baleares baja un punto y se sitúa en el 15,2%

La población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 en Baleares baja un punto y se sitúa en el 15,2%

Un informe de expertos avala el rechazo del Govern a fijar precios máximos de alquiler

Un informe de expertos avala el rechazo del Govern a fijar precios máximos de alquiler

El Govern continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

El Govern continúa con los trámites para crear el registro de objetores al aborto

Mercadona contratará a 500 personas en Baleares para la campaña de verano: sueldo, municipios y cómo apuntarse

Mercadona contratará a 500 personas en Baleares para la campaña de verano: sueldo, municipios y cómo apuntarse

El Govern descarta limitar el precio del alquiler en Baleares tras encargar un informe que alerta de una caída del 20% de la oferta

El Govern descarta limitar el precio del alquiler en Baleares tras encargar un informe que alerta de una caída del 20% de la oferta

El comisario europeo de pesca dice en Palma que estudiará las reivindicaciones de los profesionales de Baleares

El comisario europeo de pesca dice en Palma que estudiará las reivindicaciones de los profesionales de Baleares

Las compraventa de viviendas subió un 10,7% en 2025, hasta las 705.000 operaciones, máximos desde 2008

Las compraventa de viviendas subió un 10,7% en 2025, hasta las 705.000 operaciones, máximos desde 2008

Registro obligatorio de patinetes en la DGT: todos los pasos para conseguir el certificado y la pegatina en Mallorca

Tracking Pixel Contents