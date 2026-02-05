Abascal aplaude que el Parlament apoye la prohibición del burka pero carga contra el PP: "Ahora resulta que era su idea"
Abascal ha dicho ser partidario de "prohibir" en espacios públicos todas las vestimentas que representan la "opresión" a la mujer
EP
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido que el Parlament aprobara una iniciativa para reclamar al Gobierno la prohibición del burka y del niqab en los espacios públicos. No obstante, ha cargado contra el PP, el grupo parlamentario que defendió la proposición no de ley (PNL), por apropiarse de una reivindicación que su partido ya llevó a la Cámara autonómica hace unos meses y fue tumbada por los propios 'populares'.
"Ahora resulta que prohibir el burka también era idea del PP cuando han gobernado muchos años en toda España y no habían tomado ninguna de estas decisiones", les ha afeado este miércoles en La Muela (Zaragoza).
Abascal ha dicho ser partidario de "prohibir" en espacios públicos todas las vestimentas que representan la "opresión" a la mujer y ha defendido que Vox tiene las "mismas" políticas de agua, fiscales, migratorias, de seguridad pública y de defensa de la mujer en toda España.
El PP, ha contrapuesto, "puede hacer una cosa en un sitio y la contraria en otro". Su impresión es que los 'populares' "actúan como una estafa política" y les ha apremiado a que "empiecen a ser coherentes en toda España".
"Ojalá se sumen a todas las proposiciones que está haciendo Vox, que son de sentido común, aunque digan que eran ideas originalmente de ellos. Estamos dispuestos incluso a aplaudirles", ha ironizado.
