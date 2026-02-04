Unanimidad en el Parlament para homenajear sin distinción de bandos a las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil

El Parlament, con el voto a favor de todos los grupos políticos, ha instado al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles de los bombardeos ocurridos por Baleares durante la Guerra Civil "sin distinción de bandos".

Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Àlex Pitaluga ha defendido en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles.

La Cámara autonómica, con la abstención de Vox, también ha instado al Govern a impulsar investigaciones históricas sobre los bombardeos que afectaron al archipiélago de la mano de universidades, archivos y asociaciones de memoria y a publicar los resultados "para garantizar el derecho a la verdad".

Además, el Parlament, esta vez con el voto en contra de los de Santiago Abascal, ha reafirmado su compromiso con una memoria democrática "plural, inclusiva y reconciliadora" y que mantenga viva la dignidad de todas las personas inocentes que perdieron la vida durante el transcurso de la guerra.

Otros puntos de la iniciativa, sin embargo, han decaído con los votos en contra del PP, de Vox y del diputado por GxF Llorenç Córdoba. Uno de ellos, por ejemplo, reclamaba que el citado homenaje tenga un carácter común para todo el archipiélago y, a la vez, se celebrara de forma descentralizada en cada una de las islas.

Tampoco ha recibido el apoyo necesario la posibilidad de reclamar al Ejecutivo autonómico que incorpore estos hechos históricos a los contenidos educativos, que mantenga vigente la ley de memoria democrática --en el próximo pleno previsiblemente se dará un paso más hacia su derogación-- y a reforzar los programas de exhumaciones, el reconocimiento de las víctimas y la preservación de los espacios de memoria.