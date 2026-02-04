Unanimidad en el Parlament para homenajear sin distinción de bandos a las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil
Es uno de los puntos de una proposición no de ley que el diputado socialista Àlex Pitaluga ha defendido en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles
El Parlament, con el voto a favor de todos los grupos políticos, ha instado al Govern a organizar un acto institucional de reconocimiento y homenaje a todas las víctimas civiles de los bombardeos ocurridos por Baleares durante la Guerra Civil "sin distinción de bandos".
Es uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que el diputado socialista Àlex Pitaluga ha defendido en la reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales celebrada este miércoles.
La Cámara autonómica, con la abstención de Vox, también ha instado al Govern a impulsar investigaciones históricas sobre los bombardeos que afectaron al archipiélago de la mano de universidades, archivos y asociaciones de memoria y a publicar los resultados "para garantizar el derecho a la verdad".
Además, el Parlament, esta vez con el voto en contra de los de Santiago Abascal, ha reafirmado su compromiso con una memoria democrática "plural, inclusiva y reconciliadora" y que mantenga viva la dignidad de todas las personas inocentes que perdieron la vida durante el transcurso de la guerra.
Otros puntos de la iniciativa, sin embargo, han decaído con los votos en contra del PP, de Vox y del diputado por GxF Llorenç Córdoba. Uno de ellos, por ejemplo, reclamaba que el citado homenaje tenga un carácter común para todo el archipiélago y, a la vez, se celebrara de forma descentralizada en cada una de las islas.
Tampoco ha recibido el apoyo necesario la posibilidad de reclamar al Ejecutivo autonómico que incorpore estos hechos históricos a los contenidos educativos, que mantenga vigente la ley de memoria democrática --en el próximo pleno previsiblemente se dará un paso más hacia su derogación-- y a reforzar los programas de exhumaciones, el reconocimiento de las víctimas y la preservación de los espacios de memoria.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
- La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
- La suspensión de Sant Sebastià pasa una alta factura a bares y restaurantes y agrava el mal enero de viento y lluvia