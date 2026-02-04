Tres claves que no deberías pasar por alto antes de vender tu vivienda en Mallorca
Una inmobiliaria mallorquina comparte los aspectos fundamentales a tener en cuenta antes de iniciar el proceso
Vender una vivienda en Mallorca es una decisión importante y, según advierten desde el portal inmobiliario casasdemallorca, hacerlo bien implica mucho más que colgar un anuncio y esperar llamadas. A través de sus redes sociales, el equipo ha compartido una reflexión dirigida a propietarios que están valorando dar el paso, con tres aspectos fundamentales que conviene tener claros antes de iniciar el proceso.
Consejos para antes de vender tu casa
El primero tiene que ver con el precio, un factor que, insisten, no es una cuestión de opinión personal. Fijar el valor correcto implica entender el mercado real, saber cómo se mueve la demanda en Mallorca y encontrar ese punto justo que permita vender sin malvender. En este sentido, remarcan la importancia de contar con una agencia que conozca la isla en profundidad y pueda aportar datos y criterio, más allá de percepciones subjetivas.
Otro aspecto clave es la preparación de la vivienda antes de enseñarla. Desde casasdemallorca explican que no se trata de acometer grandes reformas, sino de ayudar a que quien visita la casa entienda bien el espacio, la luz y el potencial del inmueble. Una vivienda bien presentada, acompañada y explicada, transmite mejor su valor y hace que las visitas fluyan de forma natural.
Por último, recuerdan que vender una casa es gestionar un proyecto completo, no solo una transacción puntual. Filtros de compradores, documentación, negociaciones y tiempos forman parte de un proceso que puede resultar complejo y desgastante si se afronta en solitario. Por eso, defienden que hacerlo acompañado permite vivir la venta con más calma y seguridad.
Desde el portal lo resumen con una idea clara: vender bien no es vender rápido, sino llegar al día de la notaría con la tranquilidad de haber tomado buenas decisiones.
