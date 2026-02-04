El transporte público de Mallorca cierra el 2025 con un nuevo récord: más de 41 millones de viajes en autobús, tren y metro

El transporte público de Mallorca cierra el año 2025 con un nuevo récord de viajeros y con más usuarios residentes en las islas en estos medios de transporte (tren, metro y autobús TIB). La cifra global de usuarios supera por primera vez la barrera de los 40 millones de viajes y se sitúa en 41,3 millones, con un incremento interanual del 5 % y del 23 % en dos años, alcanzándose un 76 % de usuarios residentes sobre el total.

El número de usuarios residentes asciende hasta los 31,5 millones, cifra que supone un aumento del 8 % respecto al año anterior y 23,5 millones más de viajeros (cerca de un 300 % más) en relación con 2019, año previo a la pandemia.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha presentado los datos en el balance de 2025 del transporte público de competencia autonómica —tren, metro y autobús interurbano de Mallorca. "Un balance positivo en cuanto al fomento del transporte público como alternativa al uso del vehículo privado, con mejoras relevantes tanto en el servicio de bus TIB como en el tren y el metro, y enfocadas principalmente en nuestros residentes", ha expresado esta mañana durante una comparecencia junto a la directora general de Movilidad, Lorena del Valle; la gerente del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, y el gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Orta.

El año pasado, el transporte público interurbano de Mallorca continuó con la tendencia de crecimiento de usuarios, con un mayor incremento del número de usuarios residentes. En términos globales, el aumento interanual de los viajes de la red TIB (bus, tren y metro) es del 5 %, hasta situarse en 41,3 millones. El aumento del número de usuarios residentes es superior, un 8 %, hasta alcanzar los 31,5 millones, cifra que representa un 76 % del total de usuarios, el mayor porcentaje de la serie histórica de residentes que utilizan el transporte público de la isla, incluyendo usuarios con Tarjeta Intermodal, la nueva Tarjeta Única del transporte público de Mallorca y la Tarjeta Ciudadana de Palma.

Tendencia continuada entre años con gratuidad

La nueva cifra récord anual de 41,3 millones de viajes representa un incremento del 23 % respecto a 2023 (33,4 millones) y consolida un aumento de viajeros que se sigue registrando entre años completos con la gratuidad vigente, como ya ocurrió el año pasado, y que, por tanto, no está vinculado únicamente a la bonificación; y refleja también las mejoras incorporadas en los servicios de autobús interurbano de la red TIB, el tren y el metro de Mallorca en este periodo.

En relación con años anteriores, el aumento alcanza hasta un 153 % más de usuarios respecto a 2019 (16,3 millones), el año previo a la pandemia de la Covid-19. En cuanto al número de usuarios residentes, el incremento respecto a 2019 es del 294 %: de 8 millones ha crecido hasta 31,5 millones, un aumento de 23,5 millones de viajeros residentes en las islas.

Todos los medios de transporte público han registrado incrementos de usuarios el último año. Del total de 41,3 millones de viajes durante 2025, cerca de 30 millones corresponden al servicio de bus TIB (29,7 millones, con un incremento del 5 %), mientras que en el caso del tren los usuarios han aumentado hasta 9,2 millones (un 4 % más que el año anterior) y en el metro se han registrado 2,4 millones, lo que supone el mayor incremento porcentual (11 %) respecto a los datos de 2024. En cuanto al perfil de los usuarios, en el tren y el metro los usuarios residentes representan el 94 % del total y, en el caso del bus interurbano de la red TIB, el 68 %, con incrementos del número de usuarios residentes del 6 % y del 9 %, respectivamente.

Tarjeta Intermodal o Tarjeta Única

En total, el año 2025 cierra con un total de 608.229 ciudadanos residentes con la Tarjeta Intermodal o la Tarjeta Única del transporte público de Mallorca. Esta cifra representa un incremento del 17 % respecto al año anterior. El año pasado, desde el mes de octubre, se inició la emisión de la Tarjeta Única, el nuevo título de todo el transporte público de la isla, que incluye la red TIB (autobús interurbano, tren y metro) y el autobús de la EMT de Palma.

Hasta ahora, desde el lanzamiento de la Tarjeta Única a principios de octubre, se han emitido casi 70.300 tarjetas, de las cuales más de 51.000 corresponden a primeras emisiones. Desde la semana pasada, el Govern y el Ajuntament de Palma han reforzado el servicio de emisión de la Tarjeta Única en la estación Intermodal de Palma para duplicar el número de citas previas —de lunes a sábado en horario de mañana y tarde— para obtener la nueva tarjeta.

Mejoras 2025

Durante el año pasado, el Govern ha introducido mejoras tanto en el servicio de autobús interurbano TIB, con un incremento de la oferta de bus y de la flota de vehículos, con más frecuencias y, por primera vez, con una oferta regular de las líneas Aerotib en temporada baja entre diversos puntos de la Part Forana y el aeropuerto; como también en el tren y el metro, con refuerzos en hora punta, la puesta en funcionamiento de la ampliación del metro de la UIB hasta la nueva estación del Parc Bit o el incremento continuado de los servicios especiales para eventos y fiestas populares, y antes y durante las fiestas de Navidad, entre otras medidas.