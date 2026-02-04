Revocan la vigilancia de salud obligatoria al docente Miquel Roldán

Queda sin efecto la medida de vigilancia de salud obligatoria a la que debía someterse el profesor Miquel Roldán, condenado en 2024 por acoso a un menor que había sido alumno suyo. El docente, actualmente con plaza en el colegio público Maria Antònia Salvà de Son Sardina, se encuentra de baja médica desde el 22 de septiembre. Esta circunstancia se produjo después de que la presión ejercida por las familias para apartarle del centro, provocó que Educación iniciara un proceso a través de la Comisión Paritaria de Riesgos Laborales.

La Conselleria, a través de la dirección general de Personal Docente, emitió ayer la resolución que revoca la medida de vigilancia de salud obligatoria ya que no se ha podido materializar porque Roldán permanece todavía en situación de incapacidad temporal. Educación argumenta que el funcionario «no presta servicios efectivos ni se encuentra expuesto a los riesgos laborales de su puesto de trabajo que justifiquen la adopción de esta medida», la cual califican ahora como «innecesaria».

Por otro lado, Roldán se pronunció también sobre dicha resolución afirmando que se ha tomado «a raíz de la judicialización del asunto y sus posibles consecuencias tanto para la administración como para las personas que, con su voto, aprobaron la medida sin estar debidamente motivada».