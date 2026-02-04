El PSOE pide "eficacia" al Govern contra Airbnb: "El precio de la vivienda sube a un ritmo nunca visto desde la burbuja inmobiliaria"

El PSIB-PSOE reclama "eficacia" al Govern de Marga Prohens contra Airbnb y el alquiler turístico ilegal y denuncia que el precio de la vivienda en Baleares sube "a un ritmo nunca visto desde la burbuja inmobiliaria". Los socialistas advierten de que las islas registran la mayor escalada de precios de los últimos 20 años y atribuyen esta situación a la inacción y a la mala gestión del PP y Vox.

El partido reúne a su Comisión Ejecutiva, encabezada por la secretaria general, Francina Armengol, para analizar la situación política actual, marcada por las crecientes dificultades de acceso a la vivienda. La dirección aprueba una resolución que constata que en 2025 el precio de la vivienda se encarece más de un 14% interanual y que la previsión para este año apunta a nuevos incrementos superiores al 10%.

Críticas al modelo del Govern

El portavoz del PSIB-PSOE, Rubén Castro, afirma que existen "dos modelos": el de las comunidades que limitan los precios del alquiler y actúan contra Airbnb y el alquiler turístico ilegal, como A Coruña, Navarra o Cataluña, donde los precios bajan y la vivienda "resulta más asequible", y el de Baleares con Prohens, donde, según denuncia, se fomenta la especulación y los precios suben a un ritmo desconocido desde la burbuja inmobiliaria.

Castro advierte de que en 2026 más de 70.000 personas verán finalizar su contrato de alquiler y pasarán de pagar entre 700 y 800 euros a una media de 1.500 euros mensuales, o directamente quedan fuera del mercado residencial. El portavoz socialista acusa al Govern de negar la realidad al hablar de una supuesta moderación de precios y de no aplicar herramientas disponibles, como el tope de alquileres, que permite reducir los precios un 8,6% en Navarra, un 3,7% en Cataluña y hasta un 6,4% en Barcelona.

Exigencias inmediatas y defensa de derechos

Ante esta situación, el PSIB-PSOE exige al Govern "eficacia" contra Airbnb para revertir viviendas de alquiler turístico ilegal al alquiler residencial y reclama la declaración inmediata de Baleares como zona de mercado residencial tensionado. Los socialistas consideran que estas medidas resultan imprescindibles para frenar la escalada de precios y garantizar el derecho a la vivienda.

La Ejecutiva también pone el foco en la defensa de los derechos humanos y rechaza los discursos de odio y el racismo institucional. Castro denuncia que este modelo se construye a partir del miedo al diferente y critica que el Govern "relacione inmigración con delincuencia". Frente a ello, el PSOE se posiciona a favor de la regularización de migrantes propuesta por el Gobierno de España, "de la acogida, del derecho internacional y de la democracia y el humanismo".

Proceso de escucha

En paralelo, el PSIB-PSOE activa la Conferencia Política 2026, que coordina el secretario de Ideas y Programas, Quim Torres, y que se celebra en noviembre con el objetivo de "construir una alternativa" para ganar las elecciones de 2027. El partido impulsa un proceso de diálogo y escucha activa con representantes de la sociedad civil, del que surgirá "el diagnóstico y la hoja de ruta" socialista para los próximos años.

"El PSIB-PSOE se pone en modo electoral, contactando con cada sector, cada entidad y cada ámbito importante de nuestra sociedad para hacer posible el cambio que la ciudadanía necesita en solo un año y medio. Porque lo que proponemos en esta Conferencia Política será lo que acabe haciéndose realidad en las Illes Balears", asegura Torres.