Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alquiler turístico PalmaCarnaval Mallorca 2026Borrasca Leonardo MallorcaMigrantes Baleares'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos'Fira del Ram
instagramlinkedin

El PP lleva a todos los ayuntamientos de Mallorca y Menorca la prohibición del burka en espacios públicos

AFG03 HERAT (AFGANISTÁN) 08/08/2016.- Una mujer afgana vestida con un burka camina por una calle en Herat, Afganistán

AFG03 HERAT (AFGANISTÁN) 08/08/2016.- Una mujer afgana vestida con un burka camina por una calle en Herat, Afganistán / JALIL REZAYEE

EP

PALMA

El PP registrará en el Consell de Menorca, así como en los ayuntamientos de esta isla y de Mallorca la propuesta 'popular' para pedir la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos de España, después de que el Parlament aprobara la iniciativa del PP a la que se sumó Vox.

El objetivo, según han subrayado desde el PP en una nota de prensa, es trasladar al ámbito municipal la iniciativa y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la prohibición a una práctica que "atenta contra la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres".

Con esta iniciativa, el PP pretende que el pleno insular y los municipales se posicionen de manera "firme" en defensa de los derechos humanos y respalden la prohibición del velo islámico integral en edificios y espacios públicos.

La iniciativa parte del convencimiento de que determinadas prácticas y símbolos "son incompatibles con los valores democráticos".

En este sentido, la presidenta del PP de Menorca, Coia Sugrañes, y el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, han explicado que la moción recoge expresamente que "los ayuntamientos declaren que el velo islámico integral constituye una forma de opresión y de sometimiento que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres".

Asimismo, el texto subraya que "se declare que los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina constituyen prácticas contrarias a los valores elementales de nuestra sociedad y que atentan gravemente contra los derechos fundamentales, la integridad de las mujeres y de las niñas, y que deben ser perseguidas y castigadas".

Finalmente, la moción también defiende instar al Gobierno central y a la Unión Europea a "promover la aprobación de normas, mecanismos de sanción y el endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, así como prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, que atentan contra la dignidad y la integridad de las mujeres y de las niñas".

Los 'populares' han subrayado que "la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres no admite excepciones ni ambigüedades, y que ninguna tradición o costumbre puede justificar la vulneración de los derechos humanos".

El presidente del PP, Albertó Núñez Feijóo, aseguró este miércoles desde Teruel que su propuesta es conocida y está en su Ponencia política, aprobada en el mes de julio del año pasado.

Noticias relacionadas y más

"Ni improvisamos ni copiamos", continuó Feijóo, quien defendió la dignidad de la mujer. "Vamos a prohibir determinadas vestimentas simplemente porque atentan contra la dignidad de la mujer", ha avanzado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
  2. Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
  3. Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
  4. El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
  5. La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
  6. El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
  7. El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones
  8. La suspensión de Sant Sebastià pasa una alta factura a bares y restaurantes y agrava el mal enero de viento y lluvia

El PP lleva a todos los ayuntamientos de Mallorca y Menorca la prohibición del burka en espacios públicos

El PP lleva a todos los ayuntamientos de Mallorca y Menorca la prohibición del burka en espacios públicos

El Sindicato Médico de Baleares inicia sus asambleas informativas de cara a la huelga contra el Estatuto Marco

El Sindicato Médico de Baleares inicia sus asambleas informativas de cara a la huelga contra el Estatuto Marco

Catorce años de la gran nevada en Mallorca: la segunda más importante de la historia

El PSOE pide "eficacia" al Govern contra Airbnb: "El precio de la vivienda sube a un ritmo nunca visto desde la burbuja inmobiliaria"

Baleares diagnostica más de 6.400 casos de cáncer al año y Salud admite que el cribado de colon no despega

Unanimidad en el Parlament para homenajear sin distinción de bandos a las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil

Unanimidad en el Parlament para homenajear sin distinción de bandos a las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil

El aeropuerto de Palma acoge una demostración del vuelo de un dron que transporta órganos o sangre entre islas

El aeropuerto de Palma acoge una demostración del vuelo de un dron que transporta órganos o sangre entre islas

El obispo de Mallorca se posiciona a favor de la regularización de migrantes pero pide que atienda "la dignidad de la persona"

El obispo de Mallorca se posiciona a favor de la regularización de migrantes pero pide que atienda "la dignidad de la persona"
Tracking Pixel Contents