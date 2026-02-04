El PP lleva a todos los ayuntamientos de Mallorca y Menorca la prohibición del burka en espacios públicos

El PP registrará en el Consell de Menorca, así como en los ayuntamientos de esta isla y de Mallorca la propuesta 'popular' para pedir la prohibición del burka y el niqab en los espacios públicos de España, después de que el Parlament aprobara la iniciativa del PP a la que se sumó Vox.

El objetivo, según han subrayado desde el PP en una nota de prensa, es trasladar al ámbito municipal la iniciativa y exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la prohibición a una práctica que "atenta contra la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres".

Con esta iniciativa, el PP pretende que el pleno insular y los municipales se posicionen de manera "firme" en defensa de los derechos humanos y respalden la prohibición del velo islámico integral en edificios y espacios públicos.

La iniciativa parte del convencimiento de que determinadas prácticas y símbolos "son incompatibles con los valores democráticos".

En este sentido, la presidenta del PP de Menorca, Coia Sugrañes, y el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés, han explicado que la moción recoge expresamente que "los ayuntamientos declaren que el velo islámico integral constituye una forma de opresión y de sometimiento que atenta contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres".

Asimismo, el texto subraya que "se declare que los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina constituyen prácticas contrarias a los valores elementales de nuestra sociedad y que atentan gravemente contra los derechos fundamentales, la integridad de las mujeres y de las niñas, y que deben ser perseguidas y castigadas".

Finalmente, la moción también defiende instar al Gobierno central y a la Unión Europea a "promover la aprobación de normas, mecanismos de sanción y el endurecimiento de las penas para castigar la imposición del velo integral, así como prácticas como los matrimonios forzados o la mutilación genital femenina, que atentan contra la dignidad y la integridad de las mujeres y de las niñas".

Los 'populares' han subrayado que "la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres no admite excepciones ni ambigüedades, y que ninguna tradición o costumbre puede justificar la vulneración de los derechos humanos".

El presidente del PP, Albertó Núñez Feijóo, aseguró este miércoles desde Teruel que su propuesta es conocida y está en su Ponencia política, aprobada en el mes de julio del año pasado.

"Ni improvisamos ni copiamos", continuó Feijóo, quien defendió la dignidad de la mujer. "Vamos a prohibir determinadas vestimentas simplemente porque atentan contra la dignidad de la mujer", ha avanzado.