El obispo de Mallorca se posiciona a favor de la regularización de migrantes pero pide que atienda "la dignidad de la persona"
Sebastià Taltavull afirma que está a favor de una regularización de "quien realmente lo necesita"
El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, se ha mostrado de acuerdo con la regularización migrantes propuesta por el Gobierno central pero ha reclamado que tenga en cuenta "la dignidad de la persona" y "no por otros intereses".
De esta manera ha respondido el representante de la Iglesia al ser preguntado en rueda de prensa por esta iniciativa anunciada por el Ejecutivo y por la que ha expresado que está "contento".
Taltavull ha apuntado que está a favor de una regularización de "quien realmente lo necesita" y porque es una reivindicación en la que se ha trabajado "desde hace tiempo" con una iniciativa legislativa popular, en la también han participado desde la Iglesia Católica.
No obstante, ha señalado que le "preocupa" el cómo se hará por ver si la gente queda "completamente integrada" y "se le asegurará todo lo que por dignidad tiene que tener".
A favor de la regularización
Esta no es la primera vez que el obispo de Mallorca se posiciona a favor de la regularización de migrantes. Taltavull aprovechó la homilía de las fiestas de Sant Sebastià de Palma para reclamar una "acogida digna" de los recién llegados y el despliegue de "todas las condiciones" para una vida digna.
Semanas antes, ya había censurdo la negativa de PP y Vox de Calvià de destinar un convento para la acogida de migrantes calificándola de "poco cristiana".
