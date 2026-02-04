Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La nueva promoción de Air Nostrum en Baleares: vuelos interistas desde 20 euros ida y vuelta

La promoción ofrece vuelos para viajar entre Mallorca, Menorca e Ibiza del 3 de marzo y el 12 de junio de 2026

Un avión de Air Nostrum en imagen de archivo

Un avión de Air Nostrum en imagen de archivo / AIR NOSTRUM

EP

VALENCIA

Air Nostrum lanza esta medianoche una campaña promocional de cinco días para las rutas interinsulares de Baleares.

Los precios comienzan en 20 euros para las conexiones entre Mallorca e Ibiza y Menorca, mientras parten desde 31 euros para la conexión entre Ibiza y Menorca con escala en Palma.

Esta promoción tiene un periodo de venta de solo cinco días desde esta próxima medianoche hasta el lunes 9 de febrero a las 23.59 horas, anuncia la aerolínea.

Se podrá viajar con estos precios entre el 3 de marzo y el 12 de junio de 2026, que es la última fecha en la que se puede comprar el vuelo de regreso. Las plazas son limitadas. Los billetes se pueden comprar desde esta medianoche en www.iberia.com y en agencias de viajes.

No residentes

Los no residentes también contarán con ofertas ventajosas durante estos días de promoción. Los precios en los vuelos que salen de Mallorca y van a Menorca e Ibiza comienzan en 65 euros ida y vuelta, mientras que para la conexión Ibiza-Menorca con escala en Palma la promoción comienza en 109 euros para los no residentes.

