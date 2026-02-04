Llegan a la UIB los nuevos estudiantes de Erasmus: "Soy de Costa Rica y tenía muchas ganas de conocer Mallorca"

Álex Benchoam tiene 21 años, es de Costa Rica y desde hace unos días recorre el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB) como nuevo estudiante de intercambio. "Tenía muchas ganas de conocer Mallorca. El clima, la playa y la fama de la isla influyeron mucho en mi decisión", explica el joven, que cursa Trabajo Social en Bilbao y estará en la UIB hasta junio dentro del programa SICUE. Como él, otros 243 alumnos, también de Erasmus y otros convenios, se han incorporado este segundo semestre del curso 2025-2026 a la universidad balear, procedentes de 25 países.

La UIB les dio ayer por la mañana la bienvenida oficial en un acto celebrado en el edificio Guillem Cifre de Colonya. Responsables del centro universitario y miembros de la Erasmus Student Network (ESN) les animaron a aprovechar la experiencia académica y personal que supone estudiar en el extranjero, "hacer nuevas amistades y conocer otras culturas".

Insistieron especialmente en la importancia de la integración lingüística. Además de recomendar aprender castellano, animaron a los alumnos a acercarse al catalán, subrayando que conocer la lengua propia del territorio "facilita la integración y el enriquecimiento cultural". Les informaron del programa de intercambio lingüístico de la UIB, que permite practicar idiomas con otros estudiantes, y de los cursos específicos que ofrece la universidad.

Alemania, Italia y México, entre los países con más alumnos

Del total de estudiantes que han llegado a la UIB, la mayoría participa en el programa Erasmus, con 188 alumnos, a los que se suman 17 del programa SICUE, 37 que llegan a través de convenios internacionales y dos visitantes. Por procedencia, destacan especialmente Italia, con 55 estudiantes; Alemania, con 48; y México, con 19. También se incorporan alumnos de países como Suecia, Polonia, Francia, Canadá o Brasil.

En cuanto a los estudios que cursarán durante su estancia, predominan los grados de Economía o Administración y Dirección de Empresas, con 81 alumnos matriculados. Les siguen las lenguas, con 32; Turismo, con 31; Educación, con 22; y Derecho, con 20, entre otras titulaciones.

Entre quienes han elegido la UIB están Tessa Meyer, de 22 años, y Mia Dehne, de 21, ambas procedentes de Hamburgo y estudiantes de Turismo y Eventos. Las dos comparten la motivación de conocer nuevas culturas y ampliar su formación académica. "Siempre es interesante conocer gente nueva y esta isla tiene paisajes muy bonitos", señala Meyer, que estará en Mallorca hasta junio.

Dehne, por su parte, destaca el atractivo de la experiencia internacional: "Es una buena oportunidad para aprender otro idioma, hacer amigos de otros países y viajar. Después del Erasmus queremos visitarnos entre nosotros", explica.

En todo caso, los jóvenes no están exentos del gran problema de las islas: el precio de la vivienda, una cuestión que aparece en muchas de sus primeras conversaciones. Meyer reconoce que el alquiler es más caro que en Alemania, aunque asegura que esperaba encontrar precios incluso más elevados "por lo famosa que es esta isla". Benchoam, por su parte, paga por su habitación lo mismo que en Bilbao, pero comparte piso con más personas: "Allí éramos dos, aquí somos cinco en total".

Un intercambio en ambas direcciones

Por otro lado, mientras la UIB recibe a estos 244 estudiantes, 165 alumnos de la Universitat realizarán también este semestre una estancia académica fuera de las islas. De ellos, 157 viajarán a universidades extranjeras y ocho lo harán a otros centros españoles.

Italia vuelve a ser el principal destino para los estudiantes de la UIB, con 41 alumnos, seguida de Alemania, con 32, y Francia, con 21. Por titulaciones, destacan Turismo, Derecho y los estudios de Economía y Empresa, que concentran el mayor número de movilidades.

Los programas de intercambio, como Erasmus+ o los convenios internacionales, forman parte de la estrategia de internacionalización de la UIB, que busca facilitar la movilidad académica y el contacto entre estudiantes de distintos países. Para los recién llegados, el objetivo es aprovechar estos meses para formarse, viajar y adaptarse a una nueva realidad. "Lo que más me costó fue decidir irme de Bilbao, porque me gusta mucho", reconoce Benchoam. Aun así, confía en que la experiencia en Mallorca le permita "conocer gente, ver una nueva cultura y disfrutar de la isla" hasta el final de este semestre.