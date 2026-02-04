Llega la borrasca Leonardo: ¿hasta cuándo lloverá en Mallorca?

Mallorca amanece este miércoles con cielos cubiertos y precipitaciones asociadas a la borrasca Leonardo. La situación, según la previsión de la Agencia Estatal de Merteorología en Baleares (Aemet), tenderá a mejorar a partir del mediodía en la isla, mientras que en Menorca las lluvias aguantarán más y remitirán ya por la tarde. Con el paso del sistema, también se espera la apertura de claros durante la segunda mitad del día.

Lluvias desde primera hora y una mejora progresiva

El episodio ha dejado lluvias generalizadas desde la madrugada y primeras horas de la mañana, con chubascos que han ido barriendo la isla de suroeste a noreste. El radar meteorológico de Aemet mostraba a primera hora una franja de precipitación activa sobre Mallorca y su entorno, señal de un flujo húmedo todavía persistente.

La previsión apunta a un cambio de tendencia a partir del mediodía:

Mañana: ambiente gris, con chubascos y ratos de lluvia más continua.

ambiente gris, con chubascos y ratos de lluvia más continua. Mediodía: remisión progresiva en Mallorca , con precipitaciones perdiendo intensidad y frecuencia.

, con precipitaciones perdiendo intensidad y frecuencia. Tarde: apertura de claros y un escenario más variable, con menos probabilidad de lluvia que durante la mañana.

Temperaturas suaves: entre 13 y 15 ºC

Aemet Baleares sitúa las temperaturas entre 13 y 15 ºC, con una jornada fresca pero sin frío acusado, típica de situaciones de borrasca atlántica en invierno: humedad alta, poco sol y sensación térmica condicionada por el viento.

Viento del oeste y suroeste, con rachas fuertes

Otro ingrediente del día será el viento. Se espera viento del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte, especialmente en Ibiza y Formentera, donde el flujo puede soplar con más intensidad y complicar la mar.