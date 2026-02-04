La limitación de entrada de vehículos en Mallorca sigue en el aire: todavía no hay fecha concreta para su entrada en vigor

La ley para limitar la entrada de vehículos en Mallorca podría no estar lista para la temporada de este 2026. El Consell de Mallorca prometía en 2024 que la regulación, una de sus medidas estrella en materia de contención turística, estaría a punto para su entrada en vigor este mismo año. Sin embargo, al contrario de lo que anunciaba el presidente insular Llorenç Galmés, el conseller de Movilidad, Fernando Rubio, se mantenía esta mañana prudente ante los medios y evitaba hablar sobre fechas concretas para aplicar la limitación de coches en la isla.

El titular de Movilidad asegura que el Consell continúa desarrollando una norma que, según ha explicado, es más compleja de lo que parece. Pese a que el año pasado ya se presentó un borrador inicial del texto, para aplicar la ley se necesitará invertir en infraestructura y personal, además de realizar importantes cambios para su correcto funcionamiento en el interior de la administración insular. Rubio quiere tenerlo todo atado para poder lanzar una limitación de vehículos "con garantías".

Antes de que la regulación pueda entrar en vigor deberá aprobarse primero la iniciativa en el Consell, para después elevarla posteriormente al Parlament y, por último, refrendarla definitivamente en la institución insular. Desde el departamento de Movilidad trabajan en elaborar un texto con una gran seguridad jurídica y de base que impida a los sectores contrarios tumbarla con facilidad una vez entre en vigor. "Si se hace en un mes, corriendo y mal, no estaremos satisfechos. Queremos una ley consensuada que perdure en el tiempo. Nos estamos preparando para tenerlo todo listo cuando se apruebe la ley, y trabajamos para que pueda implementarse lo antes posible", ha defendido Rubio.

Pero para que la ley pueda salir adelante harán falta tanto apoyos políticos como el respaldo de los sectores afectados. El titular de Movilidad asegura que pronto se reunirán con los partidos con representación insular para trasladarles los avances en el texto y tratar de avanzar "en un acuerdo". Hace aproximadamente un año, el borrador inicial del tetxo contaba con los apoyos de Més per Mallorca, PSIB y El Pi, a excepción de Vox, socio de gobierno del PP en el Consell. "El contacto es continuo y tenemos la puerta abierta a todos", ha dicho Rubio.

Mientras reúne apoyos y continúa sus contactos con los sectores implicados, Rubio ha anunciado que el próximo lunes una comitiva del departamento de Movilidad se desplazará hasta Ibiza para conocer de primera mano cómo está funcionando la limitación de entrada de vehículos en la mayor de las Pitiusas. El conseller y su equipo tomarán nota de las implicaciones en materia de inversión e infraestructura que necesitó el Consell ibicenco para poner en marcha la regulación, con tal de poder extrapolarlas al modelo que buscan poner en marcha en Mallorca, un isla con mayor tamaño y mayor volumen de vehículos.

Precisamente este miércoles el Consell de Eivissa ha fijado en 18.918 el techo de vehículos que a diario podrán entrar y circular por la isla este próximo verano, lo que supone una reducción de 1.250 respecto al pasado 2025. La institución insular, en un comunicado, ha considerado que la propuesta acelera el calendario de contención previsto en el estudio técnico de capacidad. Así, con la reducción prevista para este año y para 2027, se alcanzará en dos ejercicios el límite de vehículos que el estudio fijaba para dentro de cinco años.

Los contactos con el sector continúan: turno de Habtur

Rubio ha hecho esta mañana mucho hincapié en la necesidad de contar con los sectores afectados por la limitación para la elaboración final del tetxo. El conseller ha querido destacar "la importancia de contar con el respaldo de todos los implicados" tras la reunión que ha mantenido este miércoles con representantes de la patronal de alquiler turístico, Habtur. "Estamos escuchando a todos los que tienen algo que decir. Queremos que todos sean parte de la solución, no vemos a nadie como un problema", ha añadido.

Maria Gibert, gerente de Habtur, también se ha pronunciado sobre el encuentro mantenido esta mañana con el responsable de Movilidad. Gibert ha explicado que ahora tendrán "que estudiar el texto" y ha trasladado al Consell su voluntad de colaborar en su elaboración.

Imagen de la reunión mantenida esta mañana entre el departamento de Movilidad del Consell y la responsable de Habtur. / CIM

Sin embargo, la responsable de la patronal del alquiler turístico ha asegurado que no aceptarán una norma que sea muy restrictiva con los coches de alquiler, pues según ha defendido son un método de transporte muy importante para los turistas que se alojan en rústico o en localidades más alejadas. Su particular guerra con los hoteleros también influirá en su posicionamiento sobre la reuglación, puesto que, según ha explicado Gibert, a este sector le interesa más que se limiten los coches y que los turistas se queden y consuman en el interior de los hoteles. "Ellos, por ejemplo, pueden fletar autobuses oara traerlos desde el aeropuerto", ha puesto como ejemplo.

Preguntada sobre la eficiencia del transporte público en la isla, que podría suplir la falta de vehículos de alquiler que usan muchos de los clientes del alquiler turístico si se aplica la limitación, Gibert ha dicho entre risas que "es un poco deficitario".