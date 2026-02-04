Empleados de CaixaBank se concentran en oficinas de toda España para pedir mejoras

Empleados de CaixaBank convocados por el sindicato mayoritario SECB y por CCOO se concentraron ayer en oficinas de toda España para pedir mejoras en el «clima laboral» y que los beneficios de la entidad repercutan en la plantilla. Decenas de delegados sindicales se concentraron frente a las torres de CaixaBank en la Diagonal de Barcelona y frente a las torres Kio de Madrid, además de ante oficinas representativas en ciudades como Palma, Sevilla, Granada, Valencia, Murcia, Pamplona, Toledo, Tenerife, A Coruña y Burgos.

La entidad anunció la pasada semana un beneficio de 5.891 millones de euros en 2025, un 1,8 % más que el año anterior y su mejor resultado hasta ahora.