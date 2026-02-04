Cuatro de cada cinco migrantes que llegan a Baleares en patera viajan inmediatamente después a la península: 1.117 personas en los últimos tres meses

Un 79,6 % de los migrantes que llegan a Baleares en patera desde Argelia, 4 de cada 5 personas, abandonan las islas de forma inmediata después de ser interceptados en la costa por la Guardia Civil o Salvamento Marítimo y pasar un máximo de 72 horas en custodia policial en el archipiélago hasta su puesta en libertad.

La apertura, desde el pasado mes de noviembre, de los tres módulos para la acogida temporal de migrantes en los puertos de Palma, Ibiza (Marina de Botafoc) y Formentera (La Savina) ha permitido, por primera vez, conocer las cifras reales de los migrantes que tienen a las islas solo como estación de tránsito y no como destino, al permitir cotejar el número total de personas llegadas en patera a las islas en situación irregular, según los datos del Ministerio del Interior, con los que han sido ubicados en estas instalaciones de tránsito antes de viajar a la península durante sus tres primeros meses de funcionamiento, carpas financiadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con una partida de 6,7 millones, que también incluye la primera atención que presta la Cruz Roja.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, en los meses de noviembre, diciembre y enero llegaron a Baleares en patera 1.403 personas, periodo durante el cual pasaron por los centros de acogida temporal de los puertos de Palma, Ibiza y Formentera para después abandonar las islas 1.117 personas, un 79,6% del total, un porcentaje que podría ser incluso más elevado, pues las dependencias de Balears abrieron progresivamente, sin llegar a cubrir completamente el periodo completo de tres meses, sobre todo lo de Palma, que se puso en marcha en diciembre, con una gran explosición de llegadas a principio de mes.

La extrapolación del porcentaje supondría que, de los 7.321 migrantes llegados en patera a Baleares durante 2025, un total de 5.822 abandonaron las islas inmediatamente y 1.494 se quedaron en ellas. Durante 2025, el número de migrantes llegados a Baleares por la ruta argelina aumentó un 24,5 %, según el balance del Ministerio del Interior.

Así son los módulos de acogida temporal para migrantes instalados en el puerto de Palma. / Guillem Bosch

Primer destino: Barcelona, Valencia o Denia

Los destinos de los migrantes que abandonan Baleares después de haber llegado en patera son Barcelona, Valencia y Dénia, al menos en un primer momento, los mismos que ofrecen las navieras que conectan las islas con la península.

No obstante, si tras el periodo de custodia policial en las islas, de un máximo de 72 horas, los migrantes son calificados como de perfil vulnerable (por viajar con un menor a su cargo, por su condición de persona discapacitada, por sufrir alguna enfermedad o por su origen en un país subsahariano en conflicto al que no podrían regresar por su situación política), el viaje a la península se realiza tutelado, con destino al centro de atención de migrantes que tenga disponibilidad en el momento. Y con el coste del billete para embarcar en el ferri y el posterior desplazamiento hasta esos centros sufragado con fondos del Gobierno.

En cambio, si las personas recién llegadas en patera a Baleares no son calificadas como vulnerables, deben costearse el precio del billete del ferri para viajar a la península, y al llegar tienen libertad de movimientos, aunque hayan sido conminadas a solucionar su situación irregular en España.

El perfil de los inmigrantes de la ruta migratoria argelina también es cambiante. Si en 2024 dos de cada tres personas eran de origen magrebí, en la primera mitad de 2025 predominaron los perfiles subsaharianos —procedentes principalmente de países como Malí, Somalia o Sudán—, mientras que a finales de año el reparto volvió a situarse prácticamente en un 50 % magrebíes y un 50 % subsaharianos.

Las instalaciones de acogida en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera ofrecen una estancia media a los migrantes de entre 24 y 48 horas, el tiempo habitual hasta encontrar plaza en los ferris con destino a Barcelona, Valencia y Dénia.

Desde el pasado mes de noviembre han pasado por estos tres centros 1.117 migrantes: 555 por las instalaciones de Ibiza, 90 por las de Formentera y 472 por las de Palma, que fue la última en ponerse en marcha. Está ubicada entre el nuevo Club de Mar y la zona de acceso restringido de la estación de cruceros de Pelaires, a escasos cien metros de la Estación Marítima, y tiene una superficie útil aproximada de 600 metros cuadrados.

El equipamiento cuenta con espacios específicos para el alojamiento de mujeres y menores, separados del resto de adultos, y está dotado de los servicios de seguridad, higiene, baños y climatización correspondientes, así como de la distribución y el mobiliario necesario para que todas las personas acogidas puedan pernoctar con comodidad. Su capacidad permite albergar a unas 150 personas. El principal objetivo es mejorar las condiciones de las instalaciones de la Estación Marítima número 3, donde hasta ahora encontraban refugio los migrantes llegados en patera.