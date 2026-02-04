Baleares diagnostica más de 6.400 casos de cáncer al año y Salud admite que el cribado de colon no despega

Baleares diagnosticó en el año 2024 más de 6.400 nuevos casos de cáncer, una cifra que sirve de telón de fondo para la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. La Asociación Española contra el Cáncer en Baleares (AECC) ha celebrado la jornada con el foco en mejorar la detección precoz y "humanizar" la atención, con más apoyo emocional y social para pacientes y familias.

En un acto institucional en la sala de plenos del Ayuntamiento de Palma, la consellera de Salud, Manuela García, ha centrado parte de su intervención en los programas de cribado. En el caso del cáncer de colon, ha afirmado que Baleares ha alcanzado este año el 100% de cobertura (es decir, llega a toda la población diana), pero ha reconocido que la asignatura pendiente es que más personas acepten participar, pese a tratarse de una prueba poco invasiva basada en la detección de sangre oculta en heces. En el cribado de mama, ha añadido, la participación y las invitaciones han ido aumentando progresivamente.

Una de las novedades que ha puesto sobre la mesa ha sido la previsión de implantar una nueva plataforma informática de cribados, con la que la Conselleria aspira a disponer de datos más ágiles y accesibles para gestionar mejor las cohortes, detectar desviaciones y acelerar circuitos. Según ha indicado, el objetivo es que sea una realidad en el primer trimestre de 2027.

La fotografía institucional del acto de la Asociación contra el Cáncer de Baleares esta mañana en la sala de plenos del Ayuntamiento de Palma. / CAIB

En paralelo, el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, ha vinculado la mejora de resultados a la prevención y al diagnóstico precoz, y ha situado la supervivencia global en España en torno al 60% a cinco años, con la meta de llegar al 70% en 2030, un objetivo que, según ha dicho, pasa por invertir en investigación. Reyes ha recordado también que el tumor más frecuente es el cáncer de colon y que el de pulmón es el que provoca más mortalidad, y ha vuelto a señalar el tabaco como uno de los principales factores de riesgo evitables.

Desde la Conselleria también han puesto el acento en el papel de la investigación que se desarrolla en Baleares. García ha destacado que actualmente hay ocho grupos vinculados al cáncer en el IdISBa y cerca de 130 investigadores trabajando en distintos proyectos. Además, ha mencionado la creación de una unidad de ensayos clínicos, que permitirá a pacientes de las islas acceder a estudios en fases tempranas sin tener que desplazarse fuera del archipiélago cuando estos tratamientos estén indicados.

Pero el foco del acto, han insistido tanto desde la asociación como en Salud, ha sido la intención de tratar el cáncer no solo desde el punto de vista clínico, sino atendiendo también el impacto psicológico, social y económico. Reyes ha subrayado el acompañamiento a pacientes y familias, el papel del voluntariado y la necesidad de adaptar espacios asistenciales para que el proceso sea más llevadero.

En esa línea, la AECC ha recordado que tiene servicios gratuitos de apoyo integral en Baleares y que en 2025 atendió a 2.375 usuarios a través de programas como nutrición, ejercicio físico oncológico, fisioterapia o logopedia. Además, lleva a cabo una campaña de llamadas telefónicas a personas que han recibido la invitación del cribado de colon pero no han participado, con el objetivo de conocer motivos, actualizar datos y, cuando sea posible, animar a hacerse la prueba.

El acto se ha celebrado en el Ayuntamiento de Palma y ha contado con la asistencia de representantes institucionales autonómicos, insulares y municipales, que se han sumado a la iniciativa impulsada por la asociación, centrada en repartir brazaletes verdes con el lema 'El símbolo que nos une'.