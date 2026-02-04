Baleares alcanza una cifra récord de autónomos: más de 100 mil personas trabajan por su cuenta

Baleares ha alcanzado un nuevo récord de trabajadores autónomos. A finales del pasado año había contabilizados un total de 101.608 personas que trabajaban por su cuenta como inscritos en el régimen especial Reta. Esta cifra representa un aumento del2,1% con respecto a finales del año anterior. Y en datos reales representa que en un año se han dado de alta 2.126 nuevos autónomos.

El conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha presentado esta mañana estos datos junto a la directora genera,l María Antonia Sansó, que han destacado las ayudas que está desplegando el Govern para dar cobertura a estos trabajadores. Ha recordado el conseller que los autónomos son “pequeños empresarios”, que representan un espacio muy importante en el tejido productivo de las islas y en la creación de los nuevos puestos de trabajo.

Sáenz de San Pedro ha resaltado que la mayoría de autónomos trabajan solos y anunció que el Govern desarrolla una serie de políticas de ayudas. La más destacada de las campañas es que los nuevos autónomos, desde que empiezan y hasta que llevan tres años de actividad, no han de pagar la cuota mensual de cotización. “El aumento del número de autónomos demuestra que Baleares es una tierra de emprendedores”, destacó el conseller, que se comprometió a que el Govern continuará desarrollando políticas de apoyo a estos trabajadores.

La conselleria ha realizado una radiografía del peso que tienen los autónomos en el panorama laboral de Baleares. Así, los datos detallan que el 64% son hombres y el 36% restante son mujeres. La edad media de los autónomos se sitúa en la franja entre los 45 y 55 años. Ahora mismo, en las islas hay tantos autómos, como empresas.

Los sectores donde más actúan estos trabajadores son la construcción, seguido del comercio, la hostelería y los servicios técnicos.

Según los datos que maneja la Conselleria, el 86% de los autónomos no tiene ninguna persona contratada. El 7% cuenta con un trabajador; el 3% con dos empleados; el 2% con tres trabajadores y otro 3% tiene cuatro o más empleados.

Por islas, Mallorca concentra el 78.84 % de los autónomos, con 76.001 personas. Le sigue Menorca, con 14.102; Ibiza, con 7.612; y Formentera con 928 trabajadores autónomos. El conseller ha señalado que la distribución por islas evidencia la presencia del colectivo en todo el territorio y constituye un papel clave en el desarrollo económico local.

Sáenz de San Pedro fue muy crítico con la política que se desarrolla en el Gobierno nacional con el colectivo de autónomos, recordando que hace poco intentó aumentarle las cuotas de cotización, aunque fue una medida que después se aplazó. “Madrid se lo pone cada vez más difícil a los autónomos, mientras que en Baleares intentamos ayudar a este importante colectivo”, señaló el conseller.