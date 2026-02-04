Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Palma acoge una demostración del vuelo de un dron que transporta órganos o sangre entre islas

Manu Mielniezuk

EP

El aeropuerto de Palma ha acogido este miércoles una demostración enmarcada en el proyecto europeo Eureka en la que se ha hecho volar un dron con material sanitario hasta el aeródromo de Son Albertí.

El dron ha recorrido más de 33 kilómetros en 21 minutos y, a su llegada, ha sido recibido por personal sanitario del 061 que ha recreado un escenario real de emergencia médica.

Según han señalado desde Enaire, este proyecto evalúa la viabilidad de los drones para diversos usos, entre ellos el transporte de material biológico y sanitario en las islas.

Esto permitiría, han destacado, optimizar la logística médica, reducir tiempos críticos de respuesta y posibilitar el transporte urgente de sangre u órganos entre los hospitales de las Islas.

El aeropuerto de Palma acoge una demostración del vuelo de un dron que transporta órganos o sangre entre islas / Manu Mielniezuk

Igualmente, el objetivo del programa es integrar de forma segura las operaciones de los vertipuertos en el espacio aéreo existente, explorando el potencial de los sistemas de Movilidad Aérea Innovadora y validando que son seguros y sostenibles para responder a las necesidades de transporte urbano del futuro.

En este contexto, Aena como anfitriona del proyecto, junto con Enaire, Ineco, Indra, Crida, Unifly, Pipistrel y Bluenest by Globalvia han diseñado una plataforma que permite gestionar los recursos del vertipuerto dentro del entorno U-space, permitiendo al piloto del dron gestionar su operación con el resto del tráfico aéreo de manera segura.

Para hacer realidad este proyecto, se ha colaborado también con las Consellerias de Salud y de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, así como con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el servicio de emergencias 061.

Según han expuesto, la operación ha requerido una compleja coordinación entre los operadores, gestores de los sistemas digitales del vertipuerto y del entorno U-space, el control del tráfico aéreo que Enaire lleva a cabo de aviación tripulada y el operador del dron, Bluenest by Globalvia.

En esta línea, han destacado que la demostración supone un hito para Europa, demostrando que el transporte con drones en aeropuertos reales es viable y puede aportar servicios de gran valor, como el envío urgente de material sanitario.

