El aeropuerto de Vigo reanuda los vuelos de Air Nostrum con Mallorca hasta el 17 de marzo

El aeropuerto de Vigo ha reanudado este martes los vuelos de la aerolínea Air Nostrum con Palma hasta el próximo 17 de marzo.

El aeródromo vigués de Peinador ha recibido el primero de los vuelos de Air Nostrum que ofrece esa conexión aérea regular durante seis semanas con solo una frecuencia semanal, los martes.

La firma Aena, gestora de varias instalaciones aeroportuarias en España, señala en un comunicado que esa ruta, ya operativa en el pasado, "reafirma la apuesta del aeropuerto y el territorio por recuperar conexiones y destinos atractivos para los vigueses".