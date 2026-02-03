Turismo ordena retirar a Airbnb el piso turístico ilegal que alquiló el PSOE

La conselleria de Turismo del Consell de Mallorca ha ordenado a Airbnb retirar el piso de alquiler turístico ilegal que ayer utilizó el PSIB-PSOE para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Baleares. Así, el anuncio de dicho alquiler vacacional ya no aparece en la plataforma desde ayer por la tarde, según confirman a este diario fuentes del Consell.

Desde la institución insular aeguran que la irregularidad en este caso concreto "ya se había detectado y se estaban desarrollando las actuaciones correspondientes", sin poder añadir más datos "debido a la Ley de Protección de datos". En cuanto a posibles sanciones, desde el Consell señalan que, "en casos como este de oferta ilegal, normalmente acaban en sanción para el propietario", aunque no pueden dar más información al respecto.

Entusiasmo en el PSOE

Cabe recordar que los socialistas alquilaron ayer este piso ilegal para denunciar ante los medios de comunicación que sigue existiendo oferta irregular y no reglada en Mallorca. Un apartamento que costaba alrededor de 160 euros la noche, según expresó el portavoz de los socialistas en el Parlament, Iago Negueruela. Desde el partido socialista han mostrado gran entusiasmo con esta iniciativa al considerarla una opción efectiva para denunciar que la oferta ilegal no ha desaparecido en las islas.

"Yo fui a demostrar que sus pactos con Airbnb no sirven, que incumplen la ley, y su Govern se sienta con ellos en Fitur. ¿Qué es mejor: denunciar su demagogia, sus medidas que no sirven y demostrárselo a la ciudadanía con una sola acción o hacer lo que hace usted, decir que esto no existe y sentarse con Airbnb y decir que no pasa nada?", se ha cuestionado Negueruela esta mañana durante el pleno celebrado en el Parlament.

El PSOE alquila un piso de alquiler turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca /

"Actuación irresponsable"

No obstante, desde el Govern se han mostrado muy críticos, llegando a tacharla de "performance" según la propia presidenta Marga Prohens. "Ayer decidieron empezar el curso alquilando un piso turístico ilegal en Palma, imagino que nos dirán que Koldo y Ábalos hacían un estudio para denunciar el consumo de prostitución en España o que Armengol compró mascarillas falsas para denunciar que había una trama de corrupción en el PSOE. En su cabeza era espectacular", ha expresado Prohens.

Un rechazo que también comparte el Consell de Mallorca. "Lamentamos la actuación poco seria e irresponsable del que fuera conseller de Turismo y queremos dejar claro que nunca hemos dicho que se ha eliminado la oferta ilegal. Se ha disminuido y se han eliminado miles de anuncios, más de 4.400", destacan.

La institución insular recalca que "si fuesen ciudadanos al servicio de la sociedad, cumplirían con su obligación que es denunciar, donde toca, en el Consell Insular, una ilegalidad y no organizar un show en los medios de comunicación". En este sentido, argumentan que se atienden el 100% de las denuncias recibidas. "No es necesario pagar a un ilegal 160€. Deberían de dar ejemplo con sus actuaciones", determinan. Así, el Consell vuelve a defender la colaboración con Airbnb para acabar con la oferta ilegal en Mallorca. "Lo que les podemos garantizar es que gracias a la colaboración con Airbnb este anuncio ( y 4.400 más) ya están retirados y ya no se encuentran en la plataforma", expresan.