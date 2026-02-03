La subida de la ecotasa en Baleares, a debate la próxima semana

La subida de la ecotasa en Baleares se debatirá en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad la próxima semana. Así lo ha asegurado esta mañana el portavoz del Govern, Antoni Costa, durante el pleno celebrado en el Parlament. Una mesa donde está previsto que se discuta tanto la propuesta del Govern, que contempla la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en temporada alta y su exención en temporada baja, como la del PSIB- PSOE, que no prevé ninguna reducción.

Así, serán los agentes sociales y empresarios quienes decidan en la Mesa si apoyan o no alguna de las dos iniciativas. En el caso del Govern, se plantea que el ITS pase de los dos tramos actuales a cuatro: entre enero y febrero el impuesto se reduciría a cero euros, mientras que en los meses de junio, julio y agosto se aumentaría de 4 a 6 euros por noche para los hoteles de alta gama. Por su parte, la propuesta presentada por el PSOE no toca para nada la ecotasa durante los nueve meses restantes.

Invitan al PSOE a defender su propuesta

El Govern ha invitado al PSOE a que vuelva a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad para defender su propuesta. Cabe recordar que los socialistas abandonaron en su momento dicho espacio al considerar que no toma "medidas valientes" para frenar la masificación en Baleares. "El partido socialista está invitado para defender su propuesta, tienen las puertas abiertas", determina Costa.

Por su parte, los socialistas todavía no han decidido si acudirán a la Mesa para defender su iniciativa. Más allá de su decisión, tanto su propuesta de subida de ecotasa como la del Govern se debatirá en el Pacto por la Sostenibilidad y serán los agentes sociales los que decidan.

El Govern reivindica su gestión turística

Asimismo, desde el Ejecutivo balear reivindican su gestión turística con políticas "para transformar el modelo económico y crecer en valor que comienzan a dar frutos". En este sentido, Costa detalla que el gasto turístico creció un 4,7% en 2025 y se prevé que en 2026 sea un 5,2%.

"El crecimiento del gasto turístico se concentró mayoritariamente en temporada baja con una mejora del 10,2%. Contenemos la llegada de turistas en temporada alta y conseguimos que el incremento de visitantes se concentre en temporada baja. Avanzamos por tanto en la desestacionalización y la transformación del modelo económico", argumenta el portavoz del Govern.

En el caso del PSIB-PSOE, el diputado Llorenç Pou se muestra muy crítico con el Govern y su colaboración con plataformas como Airbnb. "¿Cómo es posible que se sienten y blanqueen a una empresa con pisos turísticos ilegales que tendrían que ser para los residentes? De todos estos pisos que dicen que han eliminado de plataformas, ¿cuántas multas han puesto? Ustedes son del compadreo y de la foto", señala Pou.