Prohens responde al PSOE tras alquilar un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar la oferta irregular: "En su cabeza era espectacular"

"En su cabeza era espectacular". Así responde la presidenta del Govern, Marga Prohens, al alquiler de un piso turístico ilegal de Airbnb por parte del PSIB-PSOE para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Baleares. La líder popular se muestra muy crítica con la iniciativa de los socialistas, la cual califica de "performance", durante el pleno celebrado esta mañana en el Parlament.

"Ayer decidieron empezar el curso alquilando un piso turístico ilegal en Palma, imagino que nos dirán que Koldo y Ábalos hacían un estudio para denunciar el consumo de prostitución en España o que Armengol compró mascarillas falsas para denunciar que había una trama de corrupción en el PSOE. En su cabeza era espectacular", expresa Prohens.

"La oferta ilegal se escampó con el Pacte"

La presidenta del Govern también responde a las críticas lanzadas por la izquierda y asegura que la oferta de alquiler turístico ilegal "se escampó como nunca" con el Pacte. "Ustedes no es que blanqueasen, es que la oferta ilegal se escampó como nunca en los ocho años de legislatura. De hecho, estos alquileres turísticos que ahora persiguen, quienes le abrieron la puerta fue el Govern en sus dos últimas legislaturas", argumenta Prohens en respuesta a la pregunta lanzada por el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela.

Asimismo, la líder popular sugiere a los socialistas que "la próxima performance sea en una de las VPO chapuzas que hasta en una emergencia habitacional provocan renuncias masivas".

Denunciar la situación

Por parte de los socialistas, Iago Negueruela defiende la iniciativa llevada a cabo ayer como una manera de denunciar la oferta turística ilegal que no ha desaparecido en Baleares. "Yo fui a demostrar que sus pactos con Airbnb no sirven, que incumplen la ley, y su Govern se sienta con ellos en en Fitur. ¿Qué es mejor: denunciar su demagogia, sus medidas que no sirven y demostrárselo a la ciudadanía con una sola acción o hacer lo que hace usted, decir que esto no existe y sentarse con Airbnb y decir que no pasa nada?", se cuestiona Negueruela.

El representante socialista añade que su grupo estará en la denuncia y "en decir a la ciudadanía que no se está solucionando" el problema del alquiler turístico ilegal. "Usted seguirá eligiendo sentarse con Airbnb mientras la engaña a usted y a toda la ciudadanía a sus espaldas", determina Negueruela.