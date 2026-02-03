PP y Vox aprueban exigir al Gobierno la prohibición del burka en Baleares

El Partido Popular ha aprobado junto a Vox que el Parlament exija al Gobierno de España prohibir el uso del burka en espacios públicos de Baleares. Los populares han defendido su propuesta alegando que el velo islámico integral no es más que "una cárcel de tela" para la mujer, pronunciándose en la misma línea que los de Abascal, quienes han asegurado que "obligar a una mujer a que se lo ponga es un acto de terrorismo". La izquierda (Més per Mallorca y PSIB), que ha votado en contra de esta medida, no ha tardado en calificar el discurso de ambos partidos de "racista" e islamófobo" y ha rechazado de plano los planteamientos expuestos por PP y Vox, a quienes han acusado de "buscar el titular" y de tratar de encender el debate político sobre el tema.

El debate sobre la Proposición No de Ley (PNL) impulsada por el PP -que incluía, además de pedir la prohibición del burka, un pronunciamiento en contra de la mutilación genital y los matrimonios forzados- se ha desarrollado durante el pleno de este martes bajo la atenta mirada de la presidenta del Govern, Marga Prohens, presente durante el debate parlamentario. Cristina Gil, diputada popular encargada de defender la iniciativa ante la Cámara, ha asegurado durante su intervención que "si permitimos que en espacios públicos estos símbolos de sumisión femenina se den, estamos renunciando a nuestras obligaciones".

Gil ha criticado que el uso de estos elementos no pueden tolerarse "aunque sea bajo el pretexto de una religión o de una supuesta diversidad cultural". La popular ha ido más allá incluso durante su defensa de su prohibición: "Miles de mujeres y niñas mueren cada año por librarse del burka a manos de la policía de la moral".

El diputado de Vox, Sergio Rodríguez, ha calificado la propuesta elevada al pleno por el PP de "convenientemente descafeinada" y ha asegurado que su postura en contra del uso del burka en espacios públicos responde a "una cuestión de dignidad y derechos de la mujer". "Eso no se mide en centímetros de tela", ha dicho.