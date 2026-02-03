El Govern apoya la prohibición de las redes a menores de 16 años anunciada por Sánchez, pero advierte: "A ver cómo acaba de tramitarse"

El Govern asegura estar "completamente de acuerdo" con la prohibición del acceso a las redes sociales a menores de 16 años anunciada esta mañana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si bien el conseller de Educación, Antoni Vera, ha calificado el anuncio de "cortina de humo", recordando que el PP ya promulgó esta medida en el Congreso, también ha asegurado que tanto su departamento como el Ejecutivo autonómico estarán dispuestos a colaborar para que esta medida pueda hacerse realidad también en Baleares.

El conseller, pese a mostrarse de acuerdo con el anuncio de Sánchez, ha señalado que el Partido Popular ya presentó en noviembre una enmienda en el Congreso de los Diputados enfocada precisamente en la prohibición de las redes entre menores de edad. "Parece ser que el presidente ha salido con esta idea, que ya se presentó en su momento como enmienda a la Ley de Protección del Menor en Entornos Digitales", ha recordado.

La iniciativa del Gobierno, presentada esta mañana por el presidente Sánchez desde Dubái, contempla un paquete de medidas legislativas y regulatorias que será desplegado "la próxima semana" para fortalecer el control de las plataformas digitales, entre las que se incluye la prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años. Se obligará a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, dentro del proyecto de ley de protección digital de los menores.

Vera ha advertido de que su departamento estará muy pendiente sobre cómo se implementará esta medida, puesto que, tal y como ha recordado, "cuando la exministra Pilar Alegría salió con la brillante idea de la prohibición de los móviles en las aulas, las comunidades autónomas tuvieron que crear un reglamento" para poder aplicarla.

Desde Educación esperan que la iniciativa para acotar la edad de acceso a las redes no implique que los gobiernos autonómicos tengan que adaptar la normativa o crear, como en el caso de la regulación del uso de los móviles en los centros escolares, un reglamento específico para poder aplicar la norma en el archipiélago. "A ver cómo acaba de tramitarse y de plasmarse esta medida, que vemos con buenos ojos", ha defendido.

El conseller también ha querido destacar algunas de las medidas que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha en esta línea, como la prohibición de las pantallas digitales hasta cuarto de primaria o la campaña de concienciación para advertir a las familias de los riesgos del "nocivo abuso" de los dispositivos digitales que se desarrollará en los próximos meses.