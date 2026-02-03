El Govern abonará en febrero la subida salarial pactada con los trabajadores de la Fundación de Atención a Dependencia

El Govern ha anunciado este martes que abonará en la nómina del mes de febrero la subida salarial pactada con los trabajadores de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia, que tenía que abonarse este mes de enero. Así lo ha señalado este martes en el pleno la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, tras ser preguntada por el incumplimiento del acuerdo.

Fernández ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los trabajadores y ha pedido disculpas por el retraso. Igualmente, ha apuntado que la Conselleria intentará compensar al retraso adelantando a febrero algunas cuantías que en un principio se abonarían en los próximos meses.

"El PSIB no movió ni un dedo para dar una solución viable a esta reivindicación histórica de los trabajadores", ha reprochado Fernández al diputado socialista Omar Lamin, quien ha acusado al Govern de "traicionar" a los profesionales.

En esta línea, ha subrayado que "los trabajadores confiaron en su palabra y la alegría es ha durado tres meses". Con todo, ha pedido a la consellera que "se ponga las pilas".

"Han pasado de tener un acuerod a no tener nada"

Lamin ha criticado que los trabajadores y las trabajadoras de la fundación "han pasado de tener un acuerdo firmado con fecha y calendario de ejecución a no tener nada, porque debían recibir el pago el 31 de enero y el último día recibieron un correo para avisarles de que no cobrarán y que tampoco saben cuándo lo harán".

Por ello, el diputado socialista ha advertido que "tres meses les han bastado para darse cuenta de que la palabra de Marga Prohens no vale nada, y que esta solo vale cuando se trata de cumplir acuerdos con la extrema derecha”, mientras ha destacado “la responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras que pararon la huelga y confiaron en la responsabilidad de la señora Prohens".

Ahora bien, Lamin ha trasladado que tras el incumplimiento del Govern "los trabajadores se sienten decepcionados, cansados, frustrados y traicionados por el Ejecutivo de Prohens", por lo que el diputado socialista ha exigido a la consellera Fernández que pague los atrasos que debe a los trabajadores de la Fundación para la Dependencia y que atienda las reclamaciones del personal.