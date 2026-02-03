Las familias de Mallorca reciben con cautela el 'blindaje' digital de Sánchez: "Sin educación, las leyes no bastan"

La comunidad educativa ha reaccionado de inmediato al ambicioso anuncio realizado este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Dubái. El plan del Ejecutivo para prohibir por ley el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y exigir responsabilidades legales a los directivos de las Big Tech ha generado un eco en las islas. La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos de Mallorca (FAPA) ha manifestado una postura de 'cautela constructiva' al agradecer los avances regulatorios y a la vez advertir de que la normativa corre el riesgo de ser papel mojado si no se acompaña de un cambio estructural en el sistema educativo y social.

Desde la Cumbre Mundial de Gobiernos, Sánchez ha confirmado que "la próxima semana" se activará un paquete de medidas sin precedentes. El eje central es la protección de la infancia mediante un sistema efectivo de verificación de edad, enmarcado en el nuevo proyecto de ley de protección digital de los menores.

Sin embargo, la medida más disruptiva es la reforma que busca que los altos directivos de plataformas como TikTok, Instagram o Grok sean "legalmente responsables de las infracciones" cometidas en sus redes. El Gobierno pretende acabar con la era de la autorregulación para pasar a una de supervisión estricta, donde la manipulación de algoritmos y la "huella de odio" sean perseguidas penalmente.

"Toca mejorar el proceso"

A pesar de la contundencia del anuncio, desde FAPA Mallorca se muestran reflexivos. Fuentes de la federación han señalado que, si bien ven positivo que se empiece a legislar seriamente sobre un entorno que hasta ahora parecía un 'salvaje oeste', el enfoque estrictamente prohibitivo tiene fisuras.

"Agradecemos ir avanzando, pero toca mejorar todo este proceso", han manifestado desde la organización mallorquina. Para las familias, el problema reside en la base: "Si no hay educación y control, de nada sirven las leyes". La federación insiste en que la prohibición por sí sola no soluciona la falta de herramientas críticas en los jóvenes, quienes podrían buscar vías alternativas para saltarse los controles si no comprenden los riesgos subyacentes.

Es contradictorio exigir a los menores un comportamiento ejemplar en la red mientras siguen viendo ejemplos y referentes públicos que hacen lo que les viene en gana FAPA Mallorca

Uno de los puntos más críticos de la valoración de la federación es la percepción de que se está poniendo el peso de la culpa sobre el 'eslabón más débil'. "Es fácil culpabilizar a la infancia sin que tengan opciones reales de aprender", lamentan. La organización subraya la contradicción que supone exigir a los menores un comportamiento ejemplar en la red "mientras siguen viendo ejemplos y referentes públicos que hacen lo que les viene en gana". Para la FAPA, existe una peligrosa deriva social donde se está "confundiendo libertad de expresión con insultos", un clima de crispación que los menores mimetizan de los adultos y de los líderes de opinión, dificultando cualquier labor pedagógica en casa o en las aulas.

El espejo de Australia

España no está sola en esta 'cruzada' contra los que Sánchez denomina "tecnoligarcas". El Gobierno se ha unido a la "Coalición de los Dispuestos Digitales" junto a otros cinco países europeos, siguiendo la estela de Australia, pionera en la prohibición total para menores.

El presidente ha vinculado esta decisión con la defensa de la "soberanía digital" frente al poder de Silicon Valley, un discurso que ha ido endureciendo desde la toma de posesión de Donald Trump en EEUU y su última intervención en Davos. La intención es clara: obligar a las plataformas a 'abrir la caja negra de sus algoritmos' para evitar la polarización extrema y el acoso.