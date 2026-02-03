Enero deja más de 300 litros en la Serra de Tramuntana y dispara las reservas de Gorg Blau y Cúber

Las abundantes lluvias de enero en Mallorca, con acumulaciones de hasta 309 litros en la Serra de Tramuntana, han disparado las reservas hídricas en los embalses de Gorg Blau y Cúber, según la última actualización que ha publicado Emaya, que sitúa el nivel conjunto en el 62,43%. El registro supera en 15,79 puntos porcentuales el correspondiente al 3 de febrero de 2025, hace ahora un año, y en 4,33 puntos el de la semana pasada.

El mayor incremento se ha producido en el Gorg Blau, que se encuentra al 68,5% de su capacidad, 2,5 puntos por encima de su nivel de hace una semana y 15,5 puntos por encima de las reservas del año pasado en las mismas fechas. Este embalse recoge aguas del deshielo y de derramas que se drenan naturalmente por el torrente del Gorg Blau y por el de Almadrà. Es el que recibe más aportaciones y, además, es el que permite embalsar una reserva de agua mayor, de hasta 7,34 hectómetros cúbicos.

Por su parte, el embalse de Cúber se encuentra al 52,81% de su capacidad, 4,6 puntos porcentuales por encima del registro de la semana pasada y 13,64 puntos por encima de las reservas del año pasado.

Cúber regula sus aportaciones y los caudales transvasados desde Gorg Blau y tiene una capacidad total de 4,64 hectómetros cúbicos. Desde Cúber, las aguas se transportan a Palma por gravedad, mediante una conducción que supera un desnivel de casi 700 metros.

Según los datos de precipitaciones globales del mes de enero, que ha publicado IB3 en su espacio El Temps, enero de 2026 ha sido un mes muy lluvioso en Baleares, tanto por volumen acumulado como por días de lluvia. Según los datos de la cadena pública, se han superado los 100 litros por metro cuadrado en todas las islas y los 300 en la Serra de Tramuntana.

Lluvia acumuada durante enero de 2026 en Mallorca