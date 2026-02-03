La crisis de Rodalies obliga a la Generalitat a contratar autobuses de Mallorca para cubrir los tramos de la red afectados

Barcelona ha reforzado su servicio de transporte alternativo por carretera con la llegada de varios autobuses procedentes de Mallorca para hacer frente a la profunda crisis que atraviesa la red de Rodalies de Catalunya tras el grave accidente ferroviario de Gelida que dejó un maquinista muerto y decenas de heridos y que ha provocado interrupciones generalizadas en las líneas de cercanías y regionales desde hace ya dos semanas. Adif, Renfe y Rodalies confiaban en poder recuperar a nomalidad en el servicio esta lunes, pero la aparición de nuevos puntos a reparar en la red lo ha impedido.

La crisis se desencadenó a raíz del descarrilamiento el pasado 20 de enero de un tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), cuando un muro de contención colapsó sobre la vía como consecuencia de las intensas lluvias que afectaron a la región. El siniestro causó la muerte de un maquinista en prácticas y al menos 37 heridos, y obligó a suspender la circulación de trenes en gran parte de la red mientras se realizaban inspecciones de seguridad en numerosos tramos.

Desde entonces, la normalización del servicio se ha visto dificultada por la detección de múltiples puntos críticos en la infraestructura ferroviaria y por la necesidad de inspecciones y trabajos de reparación urgentes que, según las autoridades, todavía no permiten restablecer completamente la circulación en varias líneas de Rodalies.

Un refuerzo por carretera que suma 230 autobuses, 8 procedentes de Mallorca

Ante esta situación, la Generalitat de Catalunya ha contratado un total de 61 autobuses adicionales, elevando la flota disponible para el transporte interurbano de 169 a 230 vehículos, destinados a cubrir los tramos en que el servicio ferroviario no puede prestarse con regularidad. Estos autocares ofrecen rutas alternativas por carretera para compensar las limitaciones del tren y responder a la alta demanda de movilidad de viajeros.

El pasado sábado por la noche, ocho autocares procedentes de Mallorca llegaron al puerto de Barcelona a bordo de un ferry de la naviera Grimaldi, que también transportaba pasajeros y mercancías. Según fuentes del Departament de Territori de la Generalitat, los vehículos pertenecen a empresas que ya operaban en Catalunya, lo que ha facilitado su integración en la red de refuerzo.

Moventis y Transunion coordinan el operativo

Según información proporcionada por fuentes de la empresa mallorquina Transunion, la actuación logística fue gestionada a través de Moventis, que contactó con Miquel Florit, propietario de la flota de autobuses, para coordinar el envío de los ocho autocares junto con sus conductores a Barcelona. Los vehículos llegaron a la Ciudad Condal la noche del sábado, y el domingo los conductores ya estaban recibiendo formación sobre las rutas asignadas para sustituir tramos del tren interrumpidos por los problemas en la red ferroviaria.

"Los autocares llegaron el sábado por la noche y el domingo estuvieron en formación de rutas, con personal que les enseñó todo", explican las fuentes, que añaden que este lunes, desde las seis de la mañana, ya estaban efectuando las rutas asignadas para suplir las conexiones ferroviarias afectadas.

En total, se estima que aproximadamente 230 autocares están sustituyendo a los trenes de Rodalies en varios tramos. Inicialmente, la previsión es que este refuerzo dure alrededor de ocho días; no obstante, representantes del operativo señalan que, dada la complejidad de la situación, "creo que estaremos más tiempo, va para largo".

La actuación logística se ha visto facilitada por el hecho de que febrero es un mes de temporada baja para el transporte en Mallorca, lo que ha permitido encontrar disponibilidad en el ferry y en los autocares en un periodo en que suele haber menor demanda. Aunque la Generalitat asume los costes del despliegue, Transunion recalca que la participación es respuesta a una solicitud de Moventis y a sus vínculos comerciales con las empresas proveedoras de Mallorca.

Según datos oficiales, varias líneas como la R1, R3 y R4 operan con tramos sustituidos por autobuses o están parcialmente interrumpidas, y se mantienen limitaciones de velocidad en tramos que sí circulan con trenes, lo que prolonga los tiempos de viaje y complicaciones para los viajeros habituales de Rodalies.