El Govern volverá a ofrecer vales descuento para el pequeño comercio durante este año

La conselleria de Empresa va a desarrollar durante este año una nueva campaña de vales descuento para impulsar las ventas en el comercio tradicional, según ha confirmado este departamento autonómico, decisión que ya se ha comunicado también a patronales del ramo como Afedeco y Pimeco. Aunque desde el Govern no se avanza por ahora ni las fechas de la campaña ni el presupuesto que se va a dedicar, fuentes del sector señalan que se destinará alrededor de un millón de euros y que esos vales se ofrecerán a los consumidores de las islas en torno al mes de mayo.

Los representantes de las citadas organizaciones empresariales señalan que la semana pasada mantuvieron encuentros con el conseller de Empresa, Alejandro Sáenz de San Pedro, en los que se les presentó a la nueva directora general de Comercio, Maria Antònia Sansó. Durante estas reuniones se confirmó la puesta en marcha de una edición más de estos vales, según destaca el gerente de PIMEM, Marcos Cañabate, algo que ya ha sido valorado positivamente por las presidentas de Afedeco y de Pimeco, Joana Manresa y Carolina Domingo respectivamente, por la ayuda que supone para la reactivación del consumo en los pequeños establecimientos, pese a admitir también que es una "tirita" para los serios problemas que vive esta actividad empresarial. Hay que tener en cuenta que se había barajado que la de 2025 fuera la última edición de esta iniciativa.

Las dos representantes del sector coincidieron en que se trata de una iniciativa positiva, que beneficia tanto a comerciantes como a consumidores, aunque Manresa reclama también otras medidas más estables en el tiempo que ayuden a afrontar la crisis que vive el sector ante el creciente aumento de las compras a través de plataformas de internet, en detrimento de las que se realizan en los pequeños establecimientos. En cualquier caso, se reconoce que estos vales fueron fundamentales para la recuperación tras la pandemia y que ahora suponen una ayuda apreciable.

Un millón de euros en mayo

A preguntas de las organizaciones empresariales, se avanzó que las características de la citada campaña de vales descuento serán similares a las de las ediciones anteriores, por lo que se estima que el desembolso previsto por el Govern rondará el millón de euros.

Alejandro Sáenz de San Pedro, conseller de Empresa / B. Ramón

También se apunta que previsiblemente las fechas para su desarrollo se moverán en el próximo mes de mayo, una elección que sí abre un cierto debate en el seno del comercio tradicional, ya que mientras que algunos de sus representantes defienden que lo ideal sería desarrollarla durante febrero y marzo, al ser los meses con los niveles de venta más bajos de todo el año, mientras que otros respaldan la elección de mayo, pese a hacer iniciado ya la temporada turística que se abre en Semana Santa, alegando que en esas fechas las familias tienen mayores posibilidades de gasto y eso ayuda a que, además de llevarse el producto rebajado por los vales descuento, adquieran otros de temporada.

Vales de 15 euros de descuento

Los contactos que se han mantenido entre Conselleria y representantes del sector indican que para el desarrollo de esta campaña se va a mantener la plataforma desarrollada por la Cámara de Comercio, y que se va a mantener la entrega de cuatro vales por persona por valor de 15 euros cada uno, que podrán emplearse en aquellas compras que alcancen un importe de al menos 30 euros.

El presidente de la asociación comercial de Jaume II, Pedro Mesquida es uno de los que defienden tanto la iniciativa como la elección del mes de mayo para su desarrollo, aunque señala que el principal fallo de esta medida es que los vales se asignan a las empresas comerciales, y no a los puntos de venta, lo que en su opinión penaliza a las firmas con más de una tienda.