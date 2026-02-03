La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo
El viento y el oleaje serán los principales protagonistas en Baleares a partir del jueves, con alertas amarillas y naranjas en zonas del interior y el mar
Palma
Mallorca se prepara para la llegada de la borrasca Leonardo, que marcará un cambio radical de tiempo en la isla a partir del jueves 5 de febrero, con un episodio en el que el viento será el factor más destacado y que ya ha llevado a la Aemet a activar avisos por rachas fuertes en varias zonas de Baleares.
Avisos de la Aemet en Baleares: zonas, horarios y qué se espera
Según los avisos oficiales de Aemet (Meteoalerta) para el episodio, estos son los avisos por viento activos en el archipiélago:
- Mallorca-Sur: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.
- Mallorca-Norte y nordeste: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.
- Menorca: alerta amarilla por viento, jueves 5 (14:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.
- Ibiza y Formentera: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.
Avisos marítimos:
- Mallorca Serra de Tramuntana y Norte: alerta amarilla por viento de oeste y suroeste de hasta 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de 3 a 4 metros.
- Mallorca Sur y Levante e Ibiza: alerta naranja por viento de hasta 70 km/h (fuerza 7 a 8) y oleaje de 4 a 5 metros, aunque se podrían producir olas de 8 a 10 metros especialmente en el suroeste.
Qué tiempo hará en Mallorca a partir del jueves
El giro se notará sobre todo en el viento y en la sensación de tiempo más inestable:
- Jueves (5/02): día de transición y el más delicado por el viento, con chubascos localizados y rachas fuertes en zonas expuestas.
- Viernes (6/02): tendencia a más estabilidad, aunque puede seguir el ambiente ventoso por momentos.
- Fin de semana: aumento de nubosidad y episodios de brisa/viento, con posibilidad de algún chubasco.
En su aviso especial, la Aemet vincula este episodio a la extensa borrasca Leonardo, que mantendrá la dinámica de frentes y viento intenso durante varios días.
- Los dueños alemanes del Caló des Moro y Cala s’Almunia solicitan vallar el acceso
- Mallorca se prepara para la borrasca Leonardo: así afectará al inicio de febrero
- Educación suspende al director del Son Canals por posible falta muy grave
- Mallorca dice adiós a la borrasca Ingrid y da la bienvenida a Joseph, que llega con más viento, lluvias, tormentas y oleaje
- Un hotel de lujo de Mallorca es propiedad de un banquero iraní acusado de financiar a la Guardia Revolucionaria Islámica
- El motivo por el que cientos de restaurantes en Mallorca cierran sus puertas de manera definitiva
- El PSOE alquila un piso turístico ilegal de Airbnb para denunciar que sigue existiendo oferta irregular en Mallorca
- El TSJB rechaza que los interinos puedan impugnar las oposiciones