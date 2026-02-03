La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo

Mallorca se prepara para la llegada de la borrasca Leonardo, que marcará un cambio radical de tiempo en la isla a partir del jueves 5 de febrero, con un episodio en el que el viento será el factor más destacado y que ya ha llevado a la Aemet a activar avisos por rachas fuertes en varias zonas de Baleares.

Avisos de la Aemet en Baleares: zonas, horarios y qué se espera

Según los avisos oficiales de Aemet (Meteoalerta) para el episodio, estos son los avisos por viento activos en el archipiélago:

Mallorca-Sur: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00) . Rachas máximas: 80 km/h , viento de oeste y suroeste .

por viento, . Rachas máximas: , viento de . Mallorca-Norte y nordeste: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00) . Rachas máximas: 80 km/h , viento de oeste y suroeste .

por viento, . Rachas máximas: , viento de . Menorca : alerta amarilla por viento, jueves 5 (14:00) a viernes 6 (00:00) . Rachas máximas: 80 km/h , viento de oeste y suroeste .

por viento, . Rachas máximas: , viento de . Ibiza y Formentera: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.

Avisos marítimos:

Mallorca Serra de Tramuntana y Norte: alerta amarilla por viento de oeste y suroeste de hasta 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de 3 a 4 metros.

por viento de oeste y suroeste de Mallorca Sur y Levante e Ibiza: alerta naranja por viento de hasta 70 km/h (fuerza 7 a 8) y oleaje de 4 a 5 metros, aunque se podrían producir olas de 8 a 10 metros especialmente en el suroeste.

Qué tiempo hará en Mallorca a partir del jueves

El giro se notará sobre todo en el viento y en la sensación de tiempo más inestable:

Jueves (5/02): día de transición y el más delicado por el viento, con chubascos localizados y rachas fuertes en zonas expuestas.

día de transición y el más delicado por el viento, con y rachas fuertes en zonas expuestas. Viernes (6/02): tendencia a más estabilidad , aunque puede seguir el ambiente ventoso por momentos.

tendencia a , aunque puede seguir el ambiente ventoso por momentos. Fin de semana: aumento de nubosidad y episodios de brisa/viento, con posibilidad de algún chubasco.

En su aviso especial, la Aemet vincula este episodio a la extensa borrasca Leonardo, que mantendrá la dinámica de frentes y viento intenso durante varios días.