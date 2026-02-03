Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La borrasca Leonardo llega a Mallorca: la Aemet activa alertas por viento ante un cambio radical de tiempo

El viento y el oleaje serán los principales protagonistas en Baleares a partir del jueves, con alertas amarillas y naranjas en zonas del interior y el mar

Los efectos de la borrasca Leonardo se notarán en Mallorca a partir del jueves

Los efectos de la borrasca Leonardo se notarán en Mallorca a partir del jueves / B. Ramon

Duna Márquez

Palma

Mallorca se prepara para la llegada de la borrasca Leonardo, que marcará un cambio radical de tiempo en la isla a partir del jueves 5 de febrero, con un episodio en el que el viento será el factor más destacado y que ya ha llevado a la Aemet a activar avisos por rachas fuertes en varias zonas de Baleares.

Avisos de la Aemet en Baleares: zonas, horarios y qué se espera

Según los avisos oficiales de Aemet (Meteoalerta) para el episodio, estos son los avisos por viento activos en el archipiélago:

  • Mallorca-Sur: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.
  • Mallorca-Norte y nordeste: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.
  • Menorca: alerta amarilla por viento, jueves 5 (14:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.
  • Ibiza y Formentera: alerta amarilla por viento, jueves 5 (12:00) a viernes 6 (00:00). Rachas máximas: 80 km/h, viento de oeste y suroeste.

Avisos marítimos:

  • Mallorca Serra de Tramuntana y Norte: alerta amarilla por viento de oeste y suroeste de hasta 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de 3 a 4 metros.
  • Mallorca Sur y Levante e Ibiza: alerta naranja por viento de hasta 70 km/h (fuerza 7 a 8) y oleaje de 4 a 5 metros, aunque se podrían producir olas de 8 a 10 metros especialmente en el suroeste.

Qué tiempo hará en Mallorca a partir del jueves

El giro se notará sobre todo en el viento y en la sensación de tiempo más inestable:

  • Jueves (5/02): día de transición y el más delicado por el viento, con chubascos localizados y rachas fuertes en zonas expuestas.
  • Viernes (6/02): tendencia a más estabilidad, aunque puede seguir el ambiente ventoso por momentos.
  • Fin de semana: aumento de nubosidad y episodios de brisa/viento, con posibilidad de algún chubasco.

En su aviso especial, la Aemet vincula este episodio a la extensa borrasca Leonardo, que mantendrá la dinámica de frentes y viento intenso durante varios días.

TEMAS

