Baleares rompe la tendencia en España y es la única comunidad donde baja el paro en enero

Baleares vuelve a marcar la diferencia en el mercado laboral nacional y es la única comunidad autónoma en la que desciende el paro registrado durante el mes de enero. Mientras el desempleo aumenta en las otras regiones, el archipiélago reduce sus cifras en 1.260 personas, consolidándose como la gran excepción en un mes tradicionalmente negativo para el empleo.

Según los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el paro sube con fuerza en comunidades como Andalucía (+8.046 desempleados), la Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113). En el conjunto de España, el número de parados aumentó en enero en 30.382 personas, hasta situarse en 2.439.062 desempleados (+1,26%), aunque en comparación interanual hay 25.402 parados menos, lo que supone un descenso del 6,17%.

Por provincias, el desempleo solo desciende en tres territorios: Baleares (-1.260), Guipúzcoa (-19) y Melilla (-10). En el resto aumenta, con especial intensidad en Madrid (+3.659 parados), Sevilla (+2.380) y Asturias (+1.646), lo que refuerza el carácter excepcional del comportamiento balear.

28.045 personas

Baleares cierra enero con 28.045 personas inscritas en el paro, un 4,30% menos que en diciembre y un 5,13% menos que hace un año. En términos absolutos, hay 1.515 desempleados menos que en enero de 2025, en un contexto en el que la comunidad parte ya de niveles históricamente bajos de paro, con una tasa administrativa del 10,2%.

En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social alcanza las 491.750 personas. Aunque respecto a diciembre se produce una caída intermensual de 8.560 afiliados (-1,71%), el balance interanual es claramente positivo, con 10.882 cotizantes más que hace un año (+2,26%). En el conjunto del país, la afiliación aumenta en 447.818 personas en el último año (+2,3%), hasta los 21,57 millones de ocupados.

Reacción del Govern

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, califica los datos de "francamente buenos para un mes de enero" y subraya que Baleares crea ocupación "incluso en los meses más bajos de la temporada". Destaca que Mallorca registra una subida interanual de la afiliación del 2,5%, mientras que solo Formentera presenta un descenso (-1,3%), y que el empleo crece especialmente en los servicios y la hostelería, así como entre los trabajadores autónomos (+2,3%) y los menores de 25 años.

La consellera pone el acento en la calidad del empleo generado en el archipiélago. La tasa de temporalidad se sitúa en el 9,6%, muy por debajo de la media nacional (13,7%), mientras que el 66% de los contratos son indefinidos, frente al 42% del conjunto de España. La parcialidad alcanza el 16,6%, unos datos que, según Cabrer, confirman un mercado laboral más estable y de mayor calidad.

El Govern vincula estos resultados al proceso de desestacionalización turística. "Los hoteles cierran cada vez más tarde y abren cada vez antes", señala Cabrer, quien destaca que en febrero estará abierta alrededor del 40% de la planta hotelera y hasta el 70% en marzo. A su juicio, la pasada temporada se alargó de forma significativa, lo que permitió mantener empleo durante más meses del año y reforzar un modelo basado en ocupación estable y continua.

Regularización de inmigrantes

En cuanto a la regularización y la inmigración, la consellera lanza un mensaje claro: "No se puede crecer sin límites". Defiende que Baleares trabaja en un pacto por la sostenibilidad y la transformación del modelo económico, orientado a crecer en valor y no en volumen, lo que permitiría reducir la necesidad de importar mano de obra extranjera y contener el crecimiento demográfico.

Cabrer reconoce que existe un "problema real" en materia de extranjería, con un sistema administrativo colapsado por la falta de funcionarios, y subraya que lo prioritario es que el servicio de extranjería funcione correctamente. "Las personas tienen que venir, pero tienen que venir regladas, con permisos legales y con capacidad real de integrarse", afirma, insistiendo en que una buena gestión administrativa es clave tanto para los trabajadores inmigrantes como para el mercado laboral balear.

Finalmente, recuerda el plan de ocupación firmado con los agentes sociales, cuyo objetivo es reducir el paro de larga duración en Baleares y seguir avanzando hacia un modelo de empleo más sostenible, estable y de calidad.