Baleares cierra enero con 28.045 parados, un 5,13% menos que hace un año

Baleares ha cerrado enero con 28.045 parados, un 5,13 % menos que en el mismo mes de 2025 y un 4,30 % menos que en diciembre, mientras que los afiliados a la Seguridad Social son 491.750, un 2,26 % interanual más pese a registrarse una caída intermensual del 1,71 %.

Así se desprende de los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que reflejan que, en números absolutos, el número de desempleados en la comunidad descendió en 1.260 personas en relación con diciembre y en 1.515 en comparación con el mismo mes de 2025.

Evolución del número de parados en Baleares

En cuanto a los datos de la Seguridad Social, han caído en términos absolutos en el conjunto del archipiélago en 8.560 personas respecto de diciembre, si bien la cifra ha aumentado en 10.882 afiliados en comparación con enero de 2025.

Datos nacionales

En cuanto al conjunto de España, la cifra de afiliados a la Seguridad Social ha crecido en 447.818 personas, lo que supone un incremento del 2,3 % interanual y eleva la cifra en el conjunto del país hasta los 21.573.632.

Por otro lado, el paro registrado en España ha aumentado en 30.382 personas en enero y se sitúa en 2.439.062 desempleados, lo que supone un aumento del 1,26 %, aunque en comparación con el mismo mes de 2025 la cifra ha descendido en 25.402, un 6,17 % menos.