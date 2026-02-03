Baleares cierra 2025 con 15,7 millones de turistas extranjeros, un 2,6 % más

Baleares registró en el conjunto de 2025 un total de 15.708.921 millones de turistas, un 2,6 % más de lo registrado el año anterior, con un gasto acumulado de 21.058 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,16 % interanual.

Así se desprende de los datos publicados este martes en las encuestas de Movimientos Turísticos en Fronteras y de Gasto Turístico publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, que señalan que los visitantes internacionales hicieron un gasto medio de 1.340 euros, un 2,46 % más.

Al cierre del año pasado, Baleares se sitúa como segunda comunidad autónoma con más turismo internacional, únicamente por debajo de Cataluña, que registró en 2025 20 millones de visitantes (+0,58 %), y justo por encima de Andalucía, que contabilizó 14,4 millones (+6,58 %).

Sobre los datos de diciembre, el archipiélago contabilizó un total de 194.922 turistas, un 8,39 % más que los registrados en el mismo mes del año anterior.

Por otro lado, los turistas se dejan de media diaria un total de 214 euros en la comunidad, un 5,26 % más que el año anterior, aunque se han acortado el número medio de días que visitan las islas, que al cierre del año pasado se situaba en 6,3, (- 2,7 %).

Récord de turistas extranjeros en España

En cuanto a los datos del conjunto del país, España recibió en 2025 un total de 96,77 millones de turistas internacionales, un 3,2 % más que en 2024, con lo que vuelve a marcar un récord histórico, el tercero consecutivo, que también se consiguió en los ingresos por este concepto, hasta los 134.712 millones de euros.

Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto asociado a estos turistas subió el 6,8 % respecto a 2024, con lo que 2025 se cierra, un año más, con un mayor crecimiento en el gasto que en el número de viajeros que entraron en España.

El sector atribuye el aumento del gasto a la mejora de la oferta turística, que explica una parte del incremento de los precios de los establecimientos.

Con todo, las cifras de crecimiento de 2025 son algo más moderadas de lo que fueron en los dos años anteriores, reflejo de que las fuertes alzas acumuladas tras la pandemia se van estabilizando hacia tasas más cercanas al crecimiento de la economía en su conjunto.

En 2024, entraron en España 93,76 millones de turistas procedentes de otros países, con un ingreso asociado de 126.143 millones de euros.