Vox responde al Govern sobre la regularización de inmigrantes en Baleares: "Antes que hablar catalán lo primero es que hablen castellano"

"El problema es la regularización, que vengan y hablen catalán me parece ridículo. Lo que tienen que hablar es castellano e integrarse a las costumbres de aquí". Así responde Vox a las declaraciones del portavoz del Govern, Antoni Costa, quien el pasado viernes reivindicó que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en Baleares deben "mostrar voluntad" de conocer la identidad y los valores de las islas, entre ellas su lengua propia.

Según la portavoz de los de Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, "antes que hablar catalán lo primero será que hablen castellano que es el idioma que se habla a nivel nacional para que esta persona no solamente cruce por aquí sino que pueda cruzar a la Península y luego a Europa". Así lo ha expresado en la rueda de prensa previa al pleno que se celebra mañana en el Parlament.

"Imposición lingüística"

La portavoz de Vox señala que los inmigrantes podrán aprender la lengua propia de las islas a través de "la imposición lingüística de los colegios" en Baleares. "Una vez que sean ciudadanos legales y vayan a la escuela pues como tenemos aquí la imposición lingüística del catalán seguramente lo aprendan a la fuerza", expresa. Asimismo, Cañadas se muestra muy crítica con la regularización del Gobierno Central.

Por otro lado, Vox denuncia la "absoluta falta de transparencia" del Govern "tras negarse este a facilitar los datos reales sobre la implantación de menús halal en los centros educativos públicos". Los de Abascal habían registrado una batería de preguntas para conocer el alcance de estas prácticas, obteniendo "únicamente evasivas por parte del Ejecutivo", según denuncian.

"Identidad de las islas"

En pleno debate sobre el proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, el Govern autonómico de Baleares reivindica la necesidad de que los que quieran legalizar su situación en el archipiélago conozcan la identidad y los valores de las islas, entre ellas su lengua propia. Así lo expresó el pasado viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

Costa hizo especial hincapié respecto a la necesidad de que los inmigrantes que quieran regularizar su situación en las islas conozcan la identidad y los valores que rigen en Baleares. "Tenemos unas costumbres y tradiciones y los que quieran conseguir la residencia legal se tienen que adaptar. Tenemos una lengua propia y los que quieran obtener la residencia legal en esta región en concreto tienen que mostrar su voluntad de conocerla. Contamos con una identidad que como Govern tenemos la obligación de conservar y preservar", destacó.