Más de 1.800 intermediarios inmobiliarios se han inscrito en el nuevo registro balear creado por el Govern

El nuevo registro oficial creado por el Govern para que con carácter voluntario se inscriban los agentes de la propiedad inmobiliaria de las islas cuenta ya con 1.850 profesionales apuntados, según los datos facilitados por la conselleria de Vivienda. Hay que recordar que se creó para garantizar que las personas que aparecen en él disponen de una capacitación y ofrecen unas garantías de servicio a la hora de atender a los ciudadanos. Pero el presidente del colegio oficial que representa a este colectivo, José Miguel Artieda, pone de relieve que el dato aportado por el Ejecutivo autonómico, aunque tiene un carácter provisional al estar pendiente de comprobar que no hay duplicidades, refleja también el ‘boom’ inmobiliario que viven las islas, dado que multiplica más que por cuatro a los 400 agentes que están inscritos en el citado organismo colegial y es una prueba de la cantidad de personas que se han incorporado a esta actividad, con lo que eso supone también de alza en los niveles de intrusismo.

El registro pactado por el Govern con las asociaciones del sector inmobiliario, entre las que se encuentra la organización de los API, debía tener un carácter obligatorio (con el apoyo tanto de PP como de PSIB) pero la amenaza del Ejecutivo estatal de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional hizo que finalmente la inscripción sea voluntaria. Para figurar en él hay que cumplir requisitos como disponer de un seguro de responsabilidad, tener una titulación universitaria o al menos una formación de 200 horas en materia inmobiliaria, y contar con experiencia en la prestación de servicios relacionados con esta actividad.

Marca de calidad

Además, la dirección general de Vivienda ha abierto la licitación para poner en marcha una aplicación informática de este registro, que debería quedar operativa durante el próximo año, y que irá acompañada de una página web en la que se ofrecerá información sobre los agentes inscritos.

José Luís Mateo, conseller de Vivienda / B. Ramón

La intención del Govern es que estas personas tengan una ‘marca’ de calidad respecto al servicio que ofrecen a los ciudadanos.

Lo que sucede es que la cifra de inscritos está superando ampliamente las previsiones que se habían hecho desde el colegio de los API, teniendo en cuenta que desde este se espera que en una primera fase siga aumentando.

José Miguel Artieda sospecha que ese número tan elevado se explica en parte porque comerciales de grandes inmobiliarias, que en muchos casos considera como ‘falsos autónomos’, se han inscrito, y además expresa su previsión de que a medio plazo habrá bajas debido a que habrá personas inscritas que posteriormente preferirán no cumplir con los requisitos que se reclaman (como el citado seguro de responsabilidad).

Más control

Este registro estás poniendo en evidencia, según el presidente de los API, el elevado número de personas que se están dedicando a la actividad inmobiliaria en el archipiélago y la necesidad de incrementar el control sobre la actividad que se realiza para evitar fraudes, como el cobro de comisiones irregulares o la existencia de personas que acceden a páginas webs ajenas para conocer los pisos que están en venta y actuar como intermediarios sin que el propietario se lo haya pedido con el fin de cobrar luego una cantidad económica ofreciendo un comprador al dueño del inmueble.

Por ello, Artieda defiende que además de contar con el registro creado por el Govern, también va a ser necesario desarrollar una vigilancia periódica para controlar que con el paso del tiempo las personas que aparecen en él siguen cumpliendo con las condiciones demandadas, tal y como sucede con los colegiados en el organismo que preside.