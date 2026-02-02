Urdangarin carga contra Matas en la entrevista de Évole: "Sus declaraciones a mí me fueron muy mal"

Iñaki Urdangarin no guarda muy buen recuerdo de su relación con el expresidente del Govern, Jaume Matas, a pesar de que le hubiera contratado, a un precio muy elevado, la celebración de las dos conferencias sobre deporte y turismo, que organizó a través del Instituto Nóos. El exmarido de la infanta Cristina, en plena promoción sobre el libro de sus memorias que recoge la reflexión sobre su vida, su relación con la familia Nóos y sobre todo su punto de vista sobre el caso Nóos, un escándalo que nació en Mallorca y por el que terminó ingresando en prisión. Urdangarín ofreció una entrevista con el periodista Jordi Évole, que se emitió anoche en la Sexta, en la que reconoció errores, si bien insistió que consideraba que la Audiencia de Palma le impulso una condena “desproporcionada” por la gravedad de los hecho. Aún así, considera que el paso por la cárcel forma parte de su pasado y ahora inicia una nueva andadura profesional y personal.

Durante la entrevista el periodista le preguntó si era consciente de que cuando acudía un político para proponerle un proyecto se le veía más como el yerno del Rey, que como el presidente del Instituto Nóos. Y en este sentido, se le recordó la frase que manifestó Jaume Matas durante el juicio, en el que señaló que al yerno del Rey no se le podía rechazar ningún proyecto. Urdangarin fue muy contundente en su respuesta y aseguró que “no sé con qué cara o con qué sombrero me está mirando el político al que le estoy explicando los proyectos”. Sobre su encuentro con Matas en el Consolat aseguró que “yo no iba como yerno del Rey, sino que iba como presidente del Instituto Nóos aportando unas ideas que había trabajado con su equipo, para que las pudiera valorar y tomar sus decisiones. Si me ve con otro sombrero que no es el que toca yo no puedo cambiar nada. Sin embargo, esas declaraciones a mí me fueron muy mal, porque claramente está diciendo con qué sombrero me vio llegar. ¿Quería decir eso?, pués no lo sé”, señaló el exdeportista. Ante esta reflexión Évole le recordó que la estrategia de defensa de Matas en el juicio para justificar la contratación no le había salido muy bien, entre otras cosas porque el expresident de Baleares también terminó en la cárcel. La respuesta de Urdangarin no pudo ser más contundente: “A mí me salió peor”.

Durante la entrevista también se comentó el momento simbólico que representó la retirada de la placa de la Rambla de los duques de Palma que le dedicó el Ayuntamiento a la infanta Cristina y a su marido. Esta decisión fue acordada a raíz de la imputación de Urdangarin. Aunque no mostró ningún rencor por esta decisión de Cort, el exmarido de la Infanta si reconoció que la retirada de la placa le ocasionó “mucha pena”. Y acto seguido lanzó un dardo, sin una dirección concreta, en la que recordó que dos presidentes del Barça habían mantenido colgadas en el pabellón su camiseta como jugador de balonmano del club, a pesar de las presiones. “Para mí es un sentimiento de mucho orgullo que estas personas, en un momento de mucha presión, decidieron mantener la camiseta. Te compensa por el mal sabor que supuso la retirada de una placa”. Sobre su nombramiento como duque de Palma dijo que él nunca había pedido este título.

En la entrevista reconoció que había cometido errores en la gestión del Instituto Nóos, pero aseguró que no intentó estafar a ninguna administración, ya que los precios que cobró por la organización de los dos eventos que se celebraron en Palma eran los que estaban establecidos en el mercado.

Urdangarin también relató, tal como recoge su libro, que su primer contacto con la administración pública fue una especie de favor a su suegro, el Rey Emérito, que le pidió que ayudara a la comunidad valenciana en la organización de la Copa América de Vela.

En la entrevista no hizo la más mínima referencia ni al juez Castro, ni al fiscal Horrach, los dos protagonistas principales de la instrucción del caso Nóos.